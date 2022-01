Nagy a megosztottság az EKB vezetésében, már nem zárják ki a tartósan magas inflációs forgatókönyvet

Szokatlanul nagy volt a megosztottság az Európai Központi Bank Kormányzótanácsában a tavaly december 16-i kamatdöntő ülésen arról, hogy az infláció durva megugrása mennyire lesz tartós jelenség és a monetáris politikai időhorizonton biztosan vissza fog-e térni a pénzromlás üteme a jegybank 2%-os céljához, vagy sem, éppen ezért nyitva kell tartani minden lehetőséget a monetáris politika korrekciójára – derült ki a jegybank kamatdöntési jegyzőkönyvéből.

Az ülésen több tag is arra figyelmeztetett, hogy a hosszabb ideig magas inflációval kapcsolatos forgatókönyvet nem szabad kizárni – áll a csütörtökön kiadott jegyzőkönyvben. Az utalások szerint többen azt emelték ki, hogy az EKB hivatalos 2023-as és 2024-es inflációs előrejelzései már így is túl közel vannak a jegybank számára célként előírt 2%-os szinthez (minimálisan alatta vannak), azaz az alap paraméterek kis felfelé módosulása a monetáris politikai horizonton cél feletti inflációhoz vezetne. Erre egyébként a minap Isabel Schnabel, a jegybank vezető közgazdásza már figyelmeztetett, amikor rámutatott, hogy részben kereslet-kínálati egyensúlytalanságok, részben az energia átmenet hatásai miatt tartósan magas energiaár környezet jöhet, ami miatt a 2%-os inflációs célnál tartósan magasabb lehet az infláció:

A fentiek miatt nem véletlen, hogy nem volt egységes a Kormányzótanács a decemberi döntéskor és a Reuters összefoglalója szerint szokatlanul nagy számban: 5 tag nem támogatta a 25-ből a hivatalos döntéseket egy olyan testületben, amely eleve törekszik a konszenzusra és sok esetben még formális szavazást sem tart.

A tartósan magasabb inflációs környezetre tekintettel a jegyzőkönyv szerint vita volt arról is, hogy az eszközvásárlások volumenének átkalibrálása (pandémiás programból a sima eszközvásárlási program felé) hogyan és milyen ütemben történjen, mennyi előnnyel jár még a pénznyomtatási program folytatása és egyáltalán hogyan reagáljon az EKB az ultralaza monetáris politikájára tekintettel a megugró inflációra és arra, hogy ez a bérek emelkedését is fűti.

A jegyzőkönyv mindezen viták miatt azt is rögzíti, hogy az EKB-nak minden irányba rugalmasan kell reagálnia az eszközeivel azért, hogy biztosítani tudja a 2%-os szimmetrikus inflációs céljának elérhetőségét közép távon. Ez a szignál tehát azt is jelenti: az eszközvásárlási program akár szeptember előtt is teljesen leállhat, vagy akár idővel kamatemelés is reális forgatókönyvvé válhat az EKB háza táján.

