Hamarosan a működőképesség határára kerülhet az oktatás - A tomboló járvány kellős közepén tartják a felvételit

Ma tartják a középfokú írásbeli felvételi vizsgákat a 9. évfolyamra, a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, amelynek időpontja nem biztos, hogy a legszerencsésebb időszakban van, mivel egyre több óvodában, oktatási intézményben jelenik meg az omikron. Ez a variáns - mivel nagyon gyorsan terjed - mindenkit elér, a pedagógusok és a gyerekek egyaránt megfertőződnek, és ha enyhébb tünetekkel is, de karanténba kényszerülnek. Így sok gyereknek pótfelvételit kell majd írnia. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint egyelőre nem okoz gondot az omikron-variáns az iskolákban, mivel eddig csak néhány intézményben kellett intézkedni a vírus miatt. A szülői, szakszervezeti tapasztalatok ugyanakkor másról árulkodnak.

Gosztonyi Gábor, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) alelnöke a Portfolio-nak elmondta: a kormánynak nem fontos, hogy biztonságot teremtsen az oktatási intézményekben. Beigazolódni látszik a járványügyi szakértők jelzése, hogy

a téli szünetből visszatérve az iskolák január második felében lesznek a működőképességük határán.

Tudnak olyan budapesti iskoláról, ahol 16 osztályból 9 karanténban volt, valamint olyan budaörsi intézményről is, ahol a gyerekek csak 40 százaléka vett részt a tanítási órákon ezen a héten, a teljes bezárás talán csak egy intézményt érintett. Egyre több óvodában, iskolában jelenik meg az omikron variáns, amelyet oltottságtól függetlenül szinte mindenki elkap. Az Emmi közlése szerint az iskoláknak csak 1 százalékéban jelenik meg a vírus, a PSZ szerint ez a szám már most jóval több, és nem mindegy, hogy egy-egy osztályt érint vagy szinte már az intézmény kétharmadát, netán teljes egészét letarolta. Lassú a fertőzöttek bejelentésének adminisztrációja is, miközben az omikron rendkívüli gyorsasággal terjed, így Gosztonyi Gábor szerint lehet arra számítani, hogy egyre több intézményben lesznek komoly feladatellátási problémák és jelentős diákhiányzások is.

Az Emmi a Portfolio érdeklődésére közölte:

jelenleg az óvodai csoportok 3%-ában van valamilyen járványügyi intézkedés.

Az iskolákban a megváltozott protokoll értelmében sehol sincsen tanügyi intézkedés.

A PSZ alelnöke problémásnak tartja, hogy a kormány továbbra sem veszi napirendre a teszteléseket, pedig kulcsfontosságú lenne az, hogy az érintettek mikor és hogyan fertőződnek meg. A tesztelés hiánya miatt kifogásolja azt is, hogy nincsenek pontosak adatok arról, ki influenzás és ki Covid-fertőzött. Szakszervezeti vezetőként veszélyesnek tartja, hogy mivel oltással akár tünet nélkül átvészelhető a vírus, egy munkavállaló "vígan fertőzheti a környezetét." Gosztonyi Gábor szerint a helyzet kezelhető lenne ingyenes tesztek rendszeres biztosításával. Úgy véli, senkitől nem várható el, hogy több tízezer forintot kifizessen egy négytagú család PCR-tesztekre, de még a pár ezer forintos gyorstesztek esetében sem várható el a költségráfordítás. Etikailag aggályosnak tartja az általánosan kiírt szabályt, hogy az intézményvezetőknek követniük kell az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT) a pedagógusok, diákok pozitív koronavírusteszt-eredményeit. Továbbá azt is kiemelte, hogy míg a szülők kötelesek tájékoztatni az intézményt a gyerek pozitív tesztjéről, addig az oltás beadatásáról nem. A tavalyi tanévben és most is van arra példa, hogy a szülők betegen küldik a diákokat az iskolába, de hallott olyanról is, hogy három gyerek közül kettő súlyos beteg, a harmadik pedig iskolába jár.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 01. 19. Olyan feladatot kaptak az iskolák vezetői, amely nincs összhangban feladatkörükkel

Megtartják a felvételit, de kapnak pótalkalmakat a karanténba kényszerültek

Gosztonyi Gábor ennek kapcsán kiemelte, hogy a felvételi időpontjának elhalasztásával a kormány lényegében beismerte volna, hogy nagy a probléma.

Ezért így ma 10 órától megtartják a középfokú írásbeli felvételi vizsgákat a 9. évfolyamra, a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba, továbbá az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkező diákok számára. 553 helyszínen csaknem 73 ezren felvételiznek a már alkalmazott járványügyi szabályok szigorú betartása mellett.

Az alkalmazandó egészségvédelmi óvintézkedéseket tartalmazó ajánlás szerint az intézményekbe kizárólag testhőmérséklet-mérést követően, maszkban lehet belépni, a vizsga során egy teremben legfeljebb 10 tanuló lehet. Védőmaszk viselése a felügyelő tanárok számára kötelező, a vizsgázók számára a tanteremben ajánlott. Minden vizsgahelyszínen biztosítják a szervezők a megfelelő mennyiségű kézfertőtlenítő szert, emellett a tankerületek védőkesztyűt is biztosítanak a vizsgadolgozatok kezelésében és javításában résztvevő pedagógusoknak- tájékoztatott az Emmi, amelyről bővebben az alábbi cikkben is írt a Portfolio.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 01. 22. Koronavírus Magyarországon: holnap tartják a középiskolai felvételiket

Akik igazoltan Covid-19 betegség, karantén vagy egyéb, önhibájukon kívüli elháríthatatlan ok miatt nem tudnak részt venni az írásbeli vizsgán, azoknak két pótalkalmat is biztosítanak: január 27-én és február 4-én lesz lehetőség a pótlásra. A PSZ problémásnak tartja, hogy az Oktatási Hivatal által kiadott rendelkezés szerint központilag csak egy dolgot szabályoztak, amely valójában nagyon helyes, hogy a vizsga során egy teremben legfeljebb 10 tanuló lehet. Ezen kívül minden felelősséget a felvételit szervező intézmény nyakába varrtak, mert nincs központi szabályozás a kötelező maszkviselésről, a hőmérséklet mérésről és a kézfertőtlenítésről. Ezzel szemben tavaly a pedagógusoknak nemcsak maszkot, hanem gumikesztyűt is viselniük kellett. Megjegyezte, hogy a nagyon felfutó járványhelyzetben, amikor még az influenza is tarol, problémás lehet a felügyelő tanárok jelenléte is. Hallott olyan esetről is, hogy egyes intézményekben a vezetőknek is felügyelniük kell, mert nincs annyi egészséges pedagógus, aki ügyelni tudna a 10 fős csoportokra.

Mindezt el lehetett volna kerülni, ha a felvételi előtt egy hét digitális oktatás lett volna, amikor futott fel nagyon gyorsan terjedt az omikron hullám, de a kormány elzárkózik az online oktatástól, hogy a szülőket ne terhelje és a gazdaságnak se okozzon kellemetlenséget.

Kitért arra is, hogy betegség esetén a pedagógusok is részesülnek táppénzben, azonban az nem száz százalékos, ezért nem éri meg kiesni a munkából. Ha egy iskolában járvány van, akadnak pedagógusok, akik addig harcolnak, amíg a munkahelyi megbetegedés kódot írják a lapjukra, amellyel száz százalékos táppénzre válnak jogosulttá. Másik kérdés, hogy ezt mikor kapják meg, a PSZ információ szerint lassan érkezik a száz százalékos táppénzig (vagyis a teljes fizetésig) történő kiegészítés. 2020 szeptemberében Kásler Miklós, az Emmi minisztere egy Facebook interjúban jelentette be, hogy ez automatikusan jár a fertőzött, karanténban lévő oktatásban dolgozóknak. Ugyanakkor karanténba pedagógus oltatlanság miatt nem kerülhet, mert 2022. január 3. óta nem is dolgozhat sem a szakképzésben, sem a tankerületek által fenntartott intézményekben. Innentől kezdve, ha nem betegszik meg, hiába kontaktszemély, oltott, akkor be kell mennie. Sőt január 14-én módosították az eljárásrendet: az eddig 12 éven felüliekre vonatkozó szabályozást kiterjesztették az általános iskola első osztályától kezdve mindenkire azzal a magyarázattal, hogy ötéves kortól a gyerekek is olthatók.

A kormányt nem érdekli, hogy mekkora a diákok között az átoltottság,

főleg a 5-12 éves korosztályban. Közölték, ha az oltott gyerek tüneteket mutat, akkor az oltatlan gyerekeket karanténba küldik, az oltottaknak be kell menniük továbbra is. A kép annyit változott, hogy valamelyest engedélyezik a korábban kifejezetten tiltott online oktatást azoknak az oltatlanoknak, akik elrendelt karanténban voltak, függetlenül attól, hogy elkapták-e a vírust vagy nem - fűzte hozzá.

Gosztonyi Gábor beszélt arról is, hogy a nem pedagógusállományban lévő dolgozók közül azok, akiket nem a tankerület foglalkoztat - például az étkeztetést, a takarítást és a karbantartást is kiszervezték -, tehát ha a cégük nem rendelte el a kötelező oltást, ők terjeszthetik a vírust a pedagógusok és a diákok körében is. Abszurdnak nevezte, hogy ha valaki december 15. előtt kötött szerződést óraadóként, bemehet oltatlanul tanítani, mivel neki határozott idejű szerződése van, így nem tudják fizetés nélküli szabadságra elküldeni, ki kellene fizetni a szerződés végéig a munkabérét. Ugyanakkor az a pedagógus, aki státuszban van, határozatlan időre szól a megbízatása, annak január 3-tól az iskola környékére sem lehet mennie oltatlanul. Ezt tetézi az egyházi iskolában tanító hitoktató esete: ha az egyházi munkáltatója nem rendeli el a kötelező oltást, ő is bemehet tanítani az állami iskolába. Ebben nincs semmi logika, így a PSZ szerint az állami intézmények dolgozóinak elrendelt kötelező oltás semmire sem jó, csak arra, hogy megossza a pedagógusokat és ismét ellenük hangolja a társadalmat.

Hangsúlyozzuk, hogy egy olyan foglalkoztatási réteg ellen teszi mindezt, amelynek egyébként a foglalkoztatási csoportok között a legmagasabb, 94 százalékos az átoltottsága, amely talán még az egészségügyben sincs meg.

60 százalék körül van az egészségügy, a fegyveres erők, a rendvédelem, a NAV-dolgozók átoltottsága - tette hozzá.

Fehér Tibor, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének országos választmányának tagja ennek kapcsán megjegyezte, hogy a kormány a kötelező oltásról való döntést áthárította a munkaadóra, az állami köznevelési és szakképzési intézményekben pedig rendelet útján előírta a koronavírus elleni oltás felvételét, ezzel megindult egy mozgás a szektorba, a köznevelési intézményekben dolgozók elkezdtek az egyházi, szakképzési és alapítványi intézményekbe áramlani, ez pedig csak fokozta a már munkaerőhiánnyal küzdő szektor kihívásait.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 12. 16. Kilátástalan a helyzet az oktatásban: több ezer pedagógus nem oltatta be magát

Drámai előzményeket súlyosbított tovább a járvány

Fehér Tibor, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének országos választmányának tagja megkeresésünkre elmondta, hogy a PDSZ nagyon vegyes visszajelzéseket kapott, ezért fontos kontextusba helyezni az intézmények esetleges lezárását, a szülők és a gyerekek lehetőségeit, jogait. Az előző hullámoknál kérdés volt, hogy a szülőnek joga van-e visszatartani a gyermeket abban az esetben, ha a jelenlegi környezetben a gyermek egészségügyi biztonsága nem garantált. Akkor rengetegen keresték meg a szakszervezetet azzal kapcsolatban, hogy milyen jogalapra tudnak hivatkozni. A nedolgozzingyen.hu oldalukon rendszeresen tájékoztatták a szülőket, hogy mire tudnak hivatkozni.

A hiányzások miatt sok helyen izmozás alakult ki a szülők és az intézmény között, mivel több intézményvezető kezdetben akadályozni próbálta, hogy a szülők élhessenek a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. § (2) bekezdésének c) pontja által biztosított jogukkal, mely szerint a mulasztást igazoltnak kell (kell!) tekinteni, ha a gyermek például alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni. Mivel az intézményvezetőket felülről folyamatosan érte a nyomás, ahogy a bezárásokat, úgy ezt is el akarták kerülni.

Azok a gyerekek, akiket érintettek a bezárások több csoportba oszthatók. A fejlesztő- és gyógypedagógusok véleménye alapján a PDSZ azt látja, hogy (ugyan az élet és az egészség védelme érdekében szükségesek voltak a bezárások), ezen intézkedések a leghátrányosabban az első és második osztályosokat érintette, akik ezekben az osztályokban alapozzák meg iskolai pályafutásukat. Már a járvány előtt átalakultak az iskolaérettségi vizsgálatok, amely során olyan gyerekek kerültek az első osztályba, akik a régi rendszer szerint még igényeltek volna egy óvodai évet.

A vírushelyzet úgy csapott le az oktatásra, hogy az már eleve több sebből vérzett, és rendszerbe kódolt egyenlőtlenségek még inkább kirajzolódtak a gyerekeknél.

Rajtuk kívül érintettek voltak a serdülők, akik leválását jelentősen megnehezített az az időszak, amikor otthon, össze voltak zárva a családdal, és nehezebben tudtak kortárs kapcsolatokat létesíteni, fenntartani. A PDSZ azt látta, hogy náluk nem rögtön jelentkeztek a mentálhigiénés panaszok, hanem a depresszív-szorongásos tüneteket később, fokozott számban észlelték. A digitális oktatásra való átállás pedig jelentős terheket rótt a pedagógusokra, magára a munkaerőhiánnyal küzdő szektorra is. Mindezek miatt Fehér Tibor úgy véli, hogy

nehéz elválasztani, hogy a mi a rendszerbe kódolt nehézségeknek a fokozódása, és mi az abszolút elégtelen járványkezelés hozadéka az oktatásban.

Kevés fiatalt vonz a pedagóguspálya

A T-TUDOK oktatáskutató cég által 2021 során vezetett kutatása szerint Magyarországon a pedagógus-ellátottságra, illetve az esetleges tanárhiány mértékére nehéz konkrét választ adni, mert az elérhető adatok ellentmondásosak,

a területen egyszerre van jelen hiány és pazarlás.

A tankerületek eseti módon és nem transzparensen határozzák meg, hogy melyik iskolában mennyi státuszt engedélyeznek, mivel nincs erre vonatkozóan átlátható szabályozás, míg a kötelező óraszámokra, illetve a helyettesítésekre vonatkozó szabályozás igen rugalmas. A megkérdezett intézményvezetők válaszai alapján az iskolák 43 százalékában nincs elég matematikatanár, egyharmadában nincs elég szakmai tanár, természettudományos tanár vagy tanító, egynegyedében pedig nincs elég informatika és idegennyelv tanár. Az iskolák több, mint felében nincs státusz, pedig igény lenne, iskolapszichológusra, ifjúság és családvédelmi felelősre, szociálpedagógusra, 44 százalékában gyógypedagógiai asszisztensre, egyharmadában gyógytestnevelőre és pedagógiai asszisztensre.

Hosszabb távon drámai pedagógushiányt jósol az a tény, hogy kevés fiatalt vonz a pedagóguspálya. Az elöregedés nem pusztán a jövőbeli pedagógushiány miatt jelent gondot. A KIR-statisztika alapján azok az intézmények, ahol kénytelenek nyugdíjasokat foglalkoztatni, viszonylag kevés sikerrel tudnak pályakezdőt is alkalmazni. Pályakezdőt csak kevesebb, mint ötödükben lehet találni. Két fő oka van annak, hogy a pályakezdők lemorzsolódnak a pályáról: az egyik az alacsony kezdőfizetés (még a jelenlegi bérminimumot sem érné el, ha nem egészítenék ki), a másik pedig az iskolai gyakorlat negatív tapasztalatai.

A magyar pedagógus bére a többszöri emelések után is jóval alatta marad a diplomások bérének (66 százaléka, míg az OECD-átlag 90%).

Habár a pedagógus-életpályamodell 2014-es bevezetése átmenetileg emelkedést hozott, az elmúlt négy évben az oktatásban kisebb mértékben nőttek a bruttó keresetek, mint a nemzetgazdaságban, így a nemzetgazdasági átlagkeresettől 2020-ban már több mint 10%-kal elmaradtak a pedagógus keresetek. Pedig a pályakezdők kereseti elvárásai nem tűnnek irreálisnak: azok, akik pályára lépnének, 250 ezer forintot említettek legtöbbször elvárt bérként - tették hozzá.

Címlapkép forrása: Shutterstock