15%-ot ugrott Európában a gázár az orosz-ukrán feszültség miatt, nyugtatnak az oroszok

Bár az enyhébb időjárás és a felpörgött LNG-szállítások fundamentálisan is javították az európai gázpiaci helyzetet az utóbbi napokban, az orosz-ukrán háború növekvő kockázata jelentősen rontotta azt és emiatt hétfőn mintegy 15%-kal 90 euró/MWh fölé ugrott az Európában irányadó holland gáztőzsdén a februári kontraktus ára.

Miután az amerikai és brit nagykövetség is evakuálni kezdte kijevi dolgozóit, a brit hírszerzés pedig oroszbarát politikai hatalomátvétel tervét szellőztette meg a hétvégén Ukrajnában, jelentősen romlott a nemzetközi pénz- és tőkepiaci hangulat és ez a gázpiacon is látszik. Annak ellenére is jelentősen drágult a gázár a következő egy évi összes releváns kontraktusban a holland TTF gáztőzsdén 10-15% körüli mértékben, hogy az időjárási és LNG-szállítási fejlemények az ellenkezője felé mutatnának.

Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő közben moszkvai hétfői sajtótájékoztatóján a Reuters tudósítása szerint nyugtatott, hogy az oroszok még a legfeszültebb periódusokban is megbízható szállítási partnernek bizonyultak, a leszerződött mennyiségeket mindig teljesítik. Egyúttal hamis hisztériának nevezte a brit médiában megjelent információkat, amelyek szerint az oroszok leállítanák a gázszállításokat a szankciós lépések körében. A britek komolyabb harcászati eszközökkel is támogatták az utóbbi napokban az ukrán haderőt, így az esetleges megtorlás veszélye feléjük fokozottabb lehet orosz részről.

A hírügynökség megjegyzi, hogy az európai gázszállítások a kontinens felhasználási igényeinek mintegy 35%-át teszik ki, illetve az orosz költségvetés bevételének mintegy 40%-a származik európai olaj- és gázbevételekből, így tehát mindkét fél számára komoly kockázatai vannak az energiaellátási zavaroknak.

