Erős a német gazdaság januárban, de Franciaországban érezteti hatását az omikron

Portfolio 2022. január 24. 09:39

Vegyes képet látunk Európa két legnagyobb gazdaságának teljesítményében: az előzetes bmi szerint Németországban az ipar és a szolgáltatószektor is növekedni tudott, utóbbi az elemzőket is meglepte. A francia bmi-k is növekedésről árulkodnak, de a szolgáltatószektor teljesítmény elmarad az elemzők várakozásától. Ez minden bizonnyal az újabb járványhullám számlájára írható.