Sokkal korábbi és gyorsabb kamatemeléseket vár az EKB-tól a Deutsche Bank, mint eddig

Mivel hamarabb érheti el inflációs célját az Európai Központi Bank, ezért jócskán megváltoztatták eddigi kamatemelési előrejelzésüket a Deutsche Bank (DB) elemzői és akár már idén decembertől 25 bázispontos emelést várnak, miközben eddig 2023 végére várták a legelső, jelzésértékű 10 bázispontos szigorítást.

Az EKB irányadó rátája régóta mínusz 0,5%. A DB szakértői csapata most megváltoztatott előrejelzésében leghamarabb idén decemberre, legkésőbb jövő júniusra várja az első kamatemelést, amelynek mértéke szerintük 25 bázispontos lesz (nem pedig 10 bp) és ezt negyedévente 25-25 bázispontos lépések követik majd a Reuters összefoglalója szerint. Így szerintük legkésőbb 2023 szeptemberéig eléri az EKB irányadó rátája a plusz 0,5%-os szintet, majd 2024 végére az 1%-ot. Utóbbi két évvel korábbi időpont lenne, mint eddig várták.

A pénzpiacok egyébként idén év végére még mínusz 0,3% körüli irányadó rátát áraznak, tehát mindössze két darab 10 bázispontos emelést, és ezért a DB most frissített előrejelzése jócskán eltér felfelé a piaci árazásoktól.

Arra, hogy az energiaárak elszabadulása és a zöld átmenet várhatóan tartósan felfelé ható inflációs kockázatot jelent, amelyre az EKB-nak akár reagálnia is kell, január elején az EKB főközgazdásza is rámutatott. Aztán a minap napvilágott látott decemberi kamatdöntési jegyzőkönyvből az is kiderült, hogy elég nagy a megosztottság az EKB Kormányzótanácsában a monetáris stratégiát illetően és többen nem zárták már ki a tartósan magas inflációs forgatókönyvet. Valószínűleg ezek az információk is afelé terelték a DB-t, hogy jócskán változtasson kamat előrejelzésén.

Az eddig előrejelzettnél korábbi és gyorsabb EKB kamatemelés miatt a Deutsche Bank elemzői változtatták az euró/dollár árfolyamra vonatkozó előrejelzésüket is: most arra számítanak, hogy idén év végére 1,15-ig erősödik az euró az eddig várt 1,08 helyett.

Címlapkép forrása: Getty Images