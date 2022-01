Brutális szigorításba kezdhet a Bank of England: azonnal elkezdődhet a mérleg kiseprése is

A közgazdászok arra számítanak, hogy a Bank of England 2004 óta először sorozatos kamatemelésekbe kezd az egyre erősödő inflációs nyomás után, és már a héten 0,5%-ra emelheti az irányadó kamatot.

A brit jegybank 2021 decemberében a nagy jegybankok közül elsőként emelt kamatot, 0,1%-os a történelmi mélypontról 0,25%-ra emelték az irányadó rátát. A lépésre az inflációs nyomás erősödése miatt volt szükség: decemberben 30 éves csúcsra nőtt a fogyasztói árindex.

A jegybank várhatóan az omikron-variáns terjedése miatt sem fog várni a kamatemeléssel, ugyanis a járványadatok már némi javulást mutatnak az országban. James Smith, az ING fejlett piacokkal foglalkozó közgazdásza szerint a decemberi kamatemelés arról árulkodik, hogy a jegybank valóban aggódik a magas infláció miatt - mondta a CNBC-nek.

Smith arra számít, hogy a jegybank 25 bázisponttal 0,5%-ra emeli az irányadó rátát. Emellett azt is elmondta, hogy az eddig beérkező adatok szerint az omikronnak csak egészen minimális hatása volt a gazdaság teljesítményére.

A Deutsche Bank is arra számít, hogy 0,5%-ra emeli az irányadó kamatot. Sanjay Raja, a bank szenior közgazdásza szerint erről a döntéshozó testület egyhangúlag fog dönteni. De nemcsak a kamatemeléssel, hanem a mennyiségi szigorítással és élen járhat a brit jegybank:

Raja szerint már februárban elkezdődhet a mérleg csökkentése az újrabefektetések beszüntetésével.

Ha erről is döntenek, akkor februárban 28 milliárd fonttal csökkenhet a mérlegfőösszeg (ami nagyjából 3%-os csökkenést jelent). Raja szerint továbbá a jegybank az előretekintő iránymutatásában további szigorításokat jelezhet előre, az infláció ugyanis 6,5%-on tetőzhet, ami messze van a jegybank céljától (2%). A közgazdász szerint a jegybanki cél elérése legalább két évet vesz majd igénybe.

A kamatemeléseknek ezzel nem lesz vége a megkérdezett közgazdászok szerint: a kínálati problémák és az ár-bér spirál kialakulása miatt a jegybank a következő negyedévekben is folyamatos kamatemelésről dönthet. A kamatemelésnek pedig előbb-utóbb hatása lesz a gazdasági aktivitásra is: a (brit és globális) pénzügyi feltételek szigorodása visszavetheti a külső és belső keresletet, és a magas energiaárak is hozzájárulhatnak a fogyasztás mérséklődéséhez.

Címlapkép: Getty Images