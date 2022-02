Egyre aggasztóbb a helyzet, kútbezárások jöhetnek az emelkedő üzemanyagárak miatt

Fogyasztói oldalról a kormány az autósok számára kedvező lépést hozott, amikor befagyasztotta tavaly az üzemanyagok árát, most viszont az olaj világpiaci árának emelkedése olyan szintet ért el, amivel a gázolaj beszerzési ára meghaladja a hatósági árat. Ez azt jelenti, hogy a kutasok dízelt drágábban vesznek, mint amennyiért el tudják adni, ez pedig akár kútbezárásokhoz is vezethet.

Az olajár továbbra is 8 éves csúcs közelében áll, a jegyzés tavaly decemberi lokális mélyponthoz képest közel 40 százalékot ralizott a jegyzés, aminek alapesetben a hazai benzinárakban is meg kellene látszania, csakhogy továbbra is érvényben van a kormány által bevezetett ársapka a hazai kutakon.

Ez azt jelenti, hogy sem a 95-ös benzin, sem a gázolaj nem kerülhet többe 480 forintnál. Ez fogyasztói oldalról kedvező, viszont a benzinkutasok egyre nehezebb helyzetbe kerülnek,

hiszen az üzemanyagok beszerzési ára az árasapkától függetlenül tovább emelkedik.

A holtankoljak.hu információi szerint mától a benzin beszerzési ára bruttó 5 forinttal emelkedett, a gázolajért pedig bruttó 6 forinttal kell többet fizetni a benzinkutasoknak. A portál azt írja, hogy az üzemanyag szakma számára egyre tragikusabb a jelenlegi helyzet,

hiszen a gázolaj beszerzési ára már 480 forint felett van bruttóban.

Az átlagárakat tekintve a mai naptól a 95-ös benzinért már 509 forintot fizetnénk az ársapka nélkül, a gázolaj átlagára pedig 525 forint lenne.

Itt azonban még nincs vége, hiszen részben az olajár emelkedése miatt tovább nőnek a kutasok terhei, hiszen pénteken tovább emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is. A benzin esetében ez bruttó 3 forintot jelent, a gázolaj esetében az emelés mértéke bruttó 5 forint.

Ezzel a lépéssel a benzinkutak a gázolajat már drágábban veszik, mint amennyiért árulhatják, hiszen az ársapka miatt a maximális eladási ár 480 forint lehet.

A holtankoljak.hu szerint arra kell számítanunk, hogy töltőállomások fognak bezárni a hatósági árak miatt, ami február 15-ig érvényes.

Az ársapka nélkül az átlagárak az alábbiak szerint alakulnának péntektől:

95-ös benzin: 512 Ft/liter

Gázolaj: 530 Ft/liter

Címlapkép: Getty Images