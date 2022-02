Breaking: változik a védettségi igazolványok szabályozása

Miközben a Szputnyik vakcina jó adatokat tud felmutatni, nem engedélyezte az EMA, a Sinopharmnál bár a WHO-engedélyezés megtörtént, az EMA ezt nem teszi meg. Amíg az EMA nem engedélyezi, addig az uniós utazási szabályokban ezt nem lehet érvényesíteni.

Kizárólag az az elfogadható megoldás, ha legalább a WHO által is elfogadott és a tagállamokban engedélyezett oltások is elfogadásra kerülnek.