Itt a bejelentés: az azeri gáz is megjelenhet Magyarországon a jövő év végétől

"Az energiaellátás biztonságának erősítése érdekében a kormány fontosnak tartja, hogy jövő év végétől az azeri földgáz is megjelenjen a magyar piacon. Erről a vállalati tárgyalások már meg is kezdődtek" – derül ki abból a Külgazdasági és Külügyminisztérium által küldött közleményből, ami Szijjártó Péter mai bakui látogatásának fejleményeiről szól. A magyar-azeri gazdasági vegyes bizottság (GVB) nyolcadik ülését követő sajtótájékoztatón a magyar miniszter azt is ismertette a közlemény szerint, hogy 120 millió dolláros Eximbank-hitelkeretből segítenek a magyar cégek a hegyi-karabahi újjáépítésben.

Miután Orbán Viktor kormányfő a karácsony előtti sajtótájékoztatón már hangsúlyozta, hogy az azeri gázforrások megszerzése érdekében is ápol jó kapcsolatokat az országgal, és a keddi moszkvai tárgyalásán is az energiaellátás biztonságának fokozása érdekében kért további 1 milliárd köbméter gázt Vlagyimir Putyin orosz elnöktől, most Szijjártó Péter küldött fontos üzenetet ebben a témában.

Számokról még nem esett szó a közleményben, de azt Szijjártó a Facebook-posztja alapján is érzékeltette, hogy a két ország közötti erősödő gazdasági kapcsolatok jó alapot adnak ahhoz, hogy Magyarország Oroszországtól független forrásból, Azerbajdzsántól is gázhoz tudjon majd jutni. Jelenleg ugyanis a teljes magyar gázfelhasználás lényegében egésze orosz forrásból származik, függetlenül attól, hogy melyik irányból érkezik az ország területére, így tehát a Krk-i LNG-terminál felől is lényegében orosz gázmolekulát veszünk.

Amint minapi elemzésünkben rámutattunk: a plusz 1 milliárd köbméteres orosz gázvásárlással, illetve az 1 milliárd köbméteres Krk-i vásárlással, továbbá a magyar kitermeléssel együtt

az éves magyar gázfelhasználás mintegy 80%-a biztosított lenne fix szerződésekkel és ezt növelné tovább az azeri beszerzési lehetőség.

Amint ugyanis Vlagyimir Putyin orosz elnök keddi fenyegető kijelentése alapján tegnap rámutattunk: a hosszú távú gázvásárlási szerződésekkel nem rendelkező európai országok ellátási problémába kerülhetnek amiatt, hogy most tavasz végére túl alacsonyra esik a töltöttségi szintjük és az év során majd várhatóan nehézkesen tudják visszatölteni a tárolóikat, így a következő fűtési szezon második felében gondjaik adódhatnak. A katari plusz LNG-szállítások, illetve a most csúcsra járó amerikai LNG-szállítások persze oldhatják ezt a feszültséget, de ezeknek is megvannak a fizikai kapacitáskorlátai.

Ahhoz, hogy az azeri gázmezőkről is tudjon vásárolni Szijjártó, a tárgyalások már megkezdődtek és most azt közölte Facebook-posztjában, hogy ma három céllal ültek a gazdasági vegyes bizottság tárgyalóasztalánál:

„Még a tavalyi, nehéz év ellenére is közel 30%-al nőtt a kereskedelmünk Azerbajdzsánnal. Most ezt a lendületet kell megtartani, illetve fokozni, hogy még több magyar cég tudjon profitálni a Dél-Kaukázusban”. A tárca közleménye ezzel kapcsolatban emlékeztet rá, hogy „a Molnak és a Richternek is jelentős beruházásai vannak a dél-kaukázusi országban” és "a nap folyamán magyar-azeri üzleti fórumot is tartanak, amelyen huszonnégy magyar cég képviselője vett részt."

„A jó politikai együttműködés pedig gazdasági lehetőségeket teremt: a célunk, hogy minél több magyar vállalat vehessen részt a hegyi-karabahi újjáépítésben. Az Eximbank most egy 120 millió dolláros hitelkeretet nyitott a magyar vállalatoknak, akik a városi infrastruktúra újjáépítésében, az energiaellátás kiépítésében, vagy a mezőgazdasági tevékenység beindításában tudnak így szerepet vállalni Azerbajdzsánban.”

„Folyamatosan törekszünk az energiaellátás biztonságának erősítésére: minél több irányból, több forrásból jutunk földgázhoz, az nekünk annál jobb. A vállalati tárgyalások már megkezdődtek és ideje, hogy az azeri földgáz is megjelenjen a magyar piacon.”

Címlapkép forrása: Szijjártó Péter Facebook-oldala