Koronavírus Magyarországon: megjöttek a hét utolsó adatai

Az elmúlt 24 órában 16 435 új fertőzöttet regisztráltak Magyarországon, elhunyt 105 beteg – közölte a hivatalos koronavírus információs oldal péntek reggel.

Az elmúlt egy napban 16 435 fertőzöttet regisztráltak, ezzel már 1 616 846 ember kapta el a koronavírust Magyarországon. Az új fertőzöttek száma

mintegy 8 százalékkal alacsonyabb az egy héttel ezelőttinél.

Kifejezetten csúnyán néz ki a 105 halálos áldozat, ez ugyanis lényegesen magasabb az utóbbi napok adatánál, sőt

idén nem volt még példa egy nap alatt ilyen sok áldozatra.

A mostani rossz adatot jelzi az is, hogy ezzel a száz feletti számmal emelkedett a hétnapos mozgóátlag 73-ra, vagyis az elmúlt napokban lényegesen kevesebb volt a halálos áldozatok száma.

Persze nem meglepő a halálos áldozatok számának emelkedése, ha megnézzük a kórházi statisztikákat. Emelkedik a kórházban ápolt koronavírusos betegek és a lélegeztetésre szorulók száma is, ilyen körülmények között pedig "természetes", hogy egyre több halálos áldozat is van.

A hivatalos tájékoztatóból az is kiderül, hoögy mostanra szinte minden új regisztrált fertőzést az omikron variáns okoz, az esetek 94%-ában azt azonosították.

Az adatok szerint az elmúlt egy napban 45 533 tesztet végeztek el, ezek 36%-a lett pozitív. Az elmúlt egy hétben szinte folyamatosan ez a 40% körüli arány volt tapasztalható, kedden és szerdán volt nagyobb kiugrás, de sokkal kevesebb tesztből.

Az oltások beadása továbbra is lassan halad az akcióhét ellenére is, tegnap is 20 ezer alatt maradt a beadott oltások száma, ráadásul ebből majdnem 13 ezer harmadik vakcina volt. A teljes lakosságra vetítve most háromból két magyar kapott legalább egy oltást, ehhez már felzárkózott a második vakcina beadása szintén 60% feletti aránnyal, míg a harmadik, megerősítő oltást egyelőre az emberek kevesebb mint 40%-ának adták be.

Földrajzilag nagy a szórás az egyes megyék fertőzöttségi adatai között, Budapesten továbbra is 2000 felett van a regisztrált esetek száma, Pest megyében megközelíti ezt. Vidéken Győr-Moson-Sopron, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben haladta meg az ezret a napi fertőzöttek száma.

