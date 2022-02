Baj lehet Kínában az omikronból

Kína szigorú „zéró Covid” megközelítése nem lesz képes megfékezni a nagyon fertőzőképes omikron variáns terjedését – véli Michael Osterholm amerikai járványszakértő.

A minnesotai Center for Infectious Disease Research and Policy nevű intézmény igazgatója szerint Peking valószínűleg nem képes ugyanazokat az „autokratikus megközelítéseket” alkalmazni az omikronnal szemben, ugyanis ez a variáns teljesen más, mint a többi – számolt be a CNBC.

Megpróbálni megállítani az omikront olyan, mint megpróbálni megállítani a szelet – mondta a szakértő a televíziócsatornának. Kína szerinte egyedi módon van kitéve az omikronnak, ugyanis:

korábbi tanulmányok szerint a Sinovac és a Sinopharm vakcinák „nem nagyon hatékonyak” a variánssal szemben,

hatalmas kínai népesség sérülékeny a variánssal szemben.

Címlapkép: Getty Images