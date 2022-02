Szép csendben eltűntek a kórházi várólisták

A NEAK oldalán lekérdezhető formában jelentek meg, hogy mennyi az egyes ellátási típusok (műtétek) várható várakozás ideje. Ám (valószínűleg már egy hete) csak az látszik, hogy a múltban mekkora volt a várakozási idő egy-egy beavatkozási típusra, az előremutató várólista eltűnt.

Nyilvánvalóan nem arról van szó, hogy a várakozási idő hirtelen megszűnt. A Magyar Orvosi Kamara épp a múlt héten tette közzé 12 pontból álló javaslatcsomagját, a bemutatón szóba kerültek az állami ellátórendszer problémái, az ellátási hiányosságok, a Covid-járvány hatásai, a kormányzati intézkedések következményei. Ezen az eseményen elhangzott, hogy a munkaerőhiány miatt a műtéti várólisták növekednek.

December elején 50 360 beteg várt valamilyen műtéti beavatkozásra Magyarországon a kórházakban. A koronavírus-járvány negyedik hulláma tovább rontotta a helyzetet a nyár óta, a járvány kitörése előtt jellemzően 25-28 ezer beteg volt a várólistákon, idén nyáron ez 35 ezerre emelkedett - idézte fel a korábbi adatokat cikkében a Világgazdaság.

A várakozási idők körül (amíg nyilvánosak voltak) ráadásul némi zavar is felfedezhető volt. A hivatalos adatok és a tényleges várakozási idő között a szokásosnál nagyobb különbségek (pl. néhány hónap vs. egy-két év) voltak felfedezhetők. Ennek hátterében valószínűleg az áll, hogy sokan nem tudták vagy nem merték igénybe venni a tervezett ellátásokat a koronavírus-járvány súlyosabb időszakaiban. Most ezek a betegek is elmennének a műtétekre, ez pedig torlódáshoz vezethet. Erről részletesebben itt írtunk:

Címlapkép: Getty Images