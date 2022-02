Egyre több jel utal a tetőzésre Magyarországon - Felcsillant a remény a járvány ellen vívott harcban

Nő a kórházban ápolt koronavírusos betegek számra, és a statisztikák szerint az elmúlt napokban emelkedett az áldozatok száma is. Zacher Gábor orvos szerint már szinte csak az oltatlanok kerülnek intenzív osztályra az omikron miatt, illetve az idős, krónikus betegek. A 40-50 évesek könnyebben átvészelik az omikront. Úgy vélte, olyanok is vannak kórházban, akik más betegség miatt kerülnek be, de közben kiderül, hogy koronavírusosak is, vagyis nem a vírus miatt kialakult állapotuk indokolja a kórházi kezelést. Azok közül sem mindenkit kell felvenni, akik a koronavírus miatt felkeresik a sürgősségit.