Nagyot romlott a magyar külkereskedelmi mérleg

Tavaly a külkereskedelmi mérlegben (az előzetes adatok alapján) 2,39 milliárd euró többlet halmozódott fel. Ez 13 éve a legalacsonyabb aktívum, aminek az oka a második fél évben látványosan romlásnak induló külső egyensúlyi folyamatok.

A bő 2 milliárd eurós többlet látszólag nem nagyon lóg ki a sorból: 2009 óta az euróban számolt áruexportunk érdemben meghaladja az importot, a 2021-es évben csak annyi a különlegesség, hogy ennek az időszaknak a legkisebb többlete több össze.

Változik a kép, ha az áruforgalmi folyamatokat havi frekvencián vizsgáljuk. Az alábbi ábrán látható, hogy a koronavírus-válság előtti három évben már lendületes apadásnak indult a külkereskedelmi többlet. Igaz, volt honnan, így a külső egyensúlyért nem is aggódtak a szakértők. A koronavírus-válságban elszenvedett visszaesés aztán váratlanul visszavetette a gazdaság importigényét, az energiaszámla is alacsonyabb lett, az export pedig magára talált, így a romló folyamat gyorsan fordult, a javuló tendencia pedig 2021 második első felében is kitartott.

Aztán 2021 második felétől hirtelen újabb nagyon éles váltást láthatunk, fél év alatt annyit romlott a külkereskedelmi mérleg, amekkorát utoljára a magyar gazdaság súlyosan egyensúlyhiányos időszakában, a 2000-es évek elején láthattunk.

A romlás szinte az egyik pillanatról a másikra következett be. 2021 első felében jellemzően még vastag többletet mutattak a havi áruforgalmi egyenlegek, a júliustól viszont (decembert leszámítva) már rég látott hiányokat jelentett a KSH. A változás fők okairól többször írtunk.

A gazdaság helyreállása, az importigény emelkedése. Ahogy a gazdaság a járvány okozta gazdasági sokkból magához tért, gyors korrekció indult el, ami a belső felhasználás növekedésével, a behozatal erősödésével járt. Az energia drágulása, romló cserearány. A mennyiségeken kívül az árak változása is az egyensúlyromlás irányába mutat, sőt, a romlást leginkább ez a tényező magyarázza . Az exportszerkezetünkben nincs jelentős súlyú olyan termék, aminek az ára hektikusan változna (ez alapvetően kedvező), az importban viszont van: az energia. Az olaj-, gáz- és áramáremelkedés változatlan importált mennyiség mellett is jóval többe kerül az országnak. Akadozó ellátási láncok, megroppanó exportpotenciál. A kínálati súrlódások, az alapalapanyagellátás zavara szinte kizárólag a járműgyártásban és az elektronikában okozott termelési problémákat. Azonban ez a két ágazat a legnagyobb súlyú a feldolgozóiparon belül (a termelési érték 40%-át adják), ráadásul mindkettő alapvetően exportra termel. Ennek megfelelően a kiviteli teljesítményen tavaly a második félévben már elkezdtek nyomot hagyni a leállások: a teljes áruexport volumene az addigi stagnálásból esésbe váltott. Felpörög az állami költekezés, meglódul az import. A költségvetés a választásokra készülve a következő hónapokban hiperűrsebességre kapcsol: a lakosságnak és a vállalatoknak is rengeteg extra elkölthető forrást juttat. Nagyon rövid idő alatt az éves GDP 6-8%-át szórja ki a gazdaságba – ez sosem látott élénkítést jelent, ami a fogyasztási célú kereslet robbanásához vezet. A tapasztalatok szerint a többletfogyasztás és a többletberuházás 70-80%-a importban csapódik le, ezért a GDP-arányos egyensúlyi mutatónk csak e tényező hatására több százalékponttal fog romlani.

A fenti tényezők egy része 2022 elején is erős maradhat, ami miatt a külső egyensúly romlásának megállására aligha számíthatunk. Ugyanakkor a decemberi adatok azt sugallják, hogy fékező hatás azért lehet. Az export ugyanis az éledezés jeleit mutatja, éves alapon közel 20%-kal nőtt az euróban számolt értéke. Ha a termelés normalizálódása tartós folyamat lesz, akkor a romlás jóval kisebb lehet, hiszen az exportot nem a kereslethiány akadályozza, hanem termelési korlátok, kínálati problémák. Ezek enyhülése pedig jelentős növekedési potenciállal kecsegtet a kivitelben.

