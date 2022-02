Elszabadulnak az árak, ötödével drágulhat az éttermi menü

A riportban megszólaltatták Kőrössy Zoltánt, Budapest egyik legpatinásabb kávézójának, a New York kávézónak a tulajdonosát, ahol ma délután a fele volt a forgalom a járvány előtti időszakinak és a tulajdonos azt mondja:

A következő hónapokban három-négy-ötszörös rezsiár-emelkedést várunk, vagy ezt jelzik vissza a szolgáltatók felénk.

Bevágtak egy debreceni pizzériát is, amelyben most átlagosan 2200 forintba kerül egy pizza és most háromszor annyit fizetnek az energiáért, mint tavaly. Emiatt tíz százalékkal növelték áraikat másfél hónapja és további emelésre készülnek a munkaerőhiány miatt – hangzott el.

Egy minimum 10 százalékos nettó béremelést kellene végrehajtani a vendéglátásban ahhoz, hogy ne hagyják el a szakmát azok, akik most ott dolgoznak

– mondta a műsorban Csekő Zoltán tulajdonos, a Csekő Étterem és kávéház tulajdonosa.

A riportban emlékeztetnek rá, hogy egy átlagos, kétfogásos napi menü már tavaly is 1320 forintba került a KSH adatai szerint, 20%-kal többe, mint a járvány előtt, és „most is ekkora áremelés jöhet egyetlen év alatt”.

Kovács László, a Vendéglátók Ipartestületének elnöke is nyilatkozott a riportban, aki szerint

Kétszámjegyű áremelkedések várhatók. Tíz-tizenöt százalékot minimum meg kell lépniük, de lehet, hogy tizenöt-húszat is ahhoz, hogy egyáltalán szinte életben tudjanak maradni.

A szálláshelyek is drágulnak és a szállodaszövetség szerint az jár jól, aki minél hamarabb szobát foglal a nyaralására. Baldauf Csaba, a Magyar Éttermek és Szállodák Szövetsége elnöke szerint aki mostanában, a főszezon előtt 5-6 hónappal le tudja foglalni a szállását itthon, az még csak pár százalékkal kell, hogy többet fizessen, azaz nincs még szó kétszámjegyűhöz közeli drágulásról.

A riportban elhangzott, hogy a KSH tavaly azt mérte, hogy egy kétágyas panzióban a reggelis szállás ára 18 ezer 210 forint volt egy éjszakára, ami 34%-os drágulás volt két év alatt, tehát a járvány előtti 2019-es évhez képest.

