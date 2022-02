Jakab Ferenc: sosem ér véget a koronavírus-járvány, új variánsokra készülhetünk

"Covid-19 tájékoztatás: Hiteles információk az 5. hullámról, az omikronról és a vakcinákról" címmel tartott webináriumot a Medicalscan Szekanecz Zoltán, Jakab Ferenc és Kulcsár Andrea részvételével. Az eseményen elhangzott, hogy az omikron hullám még rövid ahhoz, hogy megmondhassuk, milyen post-covid és long covid betegségekkel fog járni, ugyanakkor "a koronavírus koronavírus marad, nincs okunk feltételezni, hogy ne okozna post-covidot". Az átoltatlan afrikai és ázsiai területekről újabb és újabb variánsok fognak minket elérni, a koronavírus-járványnak sosem lesz vége, de a vírus nátha típusú infekcióra fog legyengülni.

A beszélgetés résztvevői:

Dr. Szekanecz Zoltán, reumatológus, belgyógyász, klinikai immunológus és allergológus professzor, az MTA doktora, a Debreceni Egyetem tanszékvezetője,

Dr. Jakab Ferenc virológus professzor, a PTE virológiai laboratóriumának vezetője, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának tudományos dékánhelyettese,

Dr. Kulcsár Andrea, a Dél-pesti Centrumkórház oltóközpontjának vezetője, infektológus, klinikai oltási szaktanácsadó.

Szekanecz Zoltán szerint lehet, hogy elég 3 oltás is, és nem kell negyedik. Lassan el kell felejtenünk azt, hogy az oltást helyettesítheti a fertőzés: a fertőzés bizonytalan választ ad, az oltóanyagról tudjuk, milyen immunválaszt alakít ki. A koronavírus-fertőzés után 7 nappal már be lehet oltani az embereket, jelenleg azzal kell foglalkozni, hogy ki hány oltást kapott. Ha nincs jelentős antitest szintje a betegnek 6 hónap után, a sejtes immunitás miatt akkor is várhatjuk, hogy védett lesz még.

Megjegyezte, hogy a post-covid egy folyamatos immunválaszt vált ki a szervezetben, de

Rövid még az omikron hullám ahhoz, hogy megmondhassuk, milyen lesz a post-covid és a long-covid.

A szakember hangsúlyozta, hogy a covid után nem lehet hirtelen visszatérni a sportoláshoz, a nagy terheléshez.

Az oltások biztonságossága kapcsán kifejtette, hogy a vírus sokkal több trombózist okoz, mint az AstraZeneca vakcinája vagy más vektorvakcina. A (negyedik) booster vakcináknál viszont gyakoribbak a mellékhatások, ez gyakoribbá válhat. Szerinte nem helyes, ha nagyon gyakran boostoljuk az immunrendszert, az nem jó, ha 4-5-6 oltást végzünk ugyanabból a jelenleg elérhető vakcinából, lehet, hogy érdemes az új fejlesztésű vakcinákra várni.

A koronavírus-gyógyszerekről elmondta, hogy a Remdesivir, a Paxlovid, a Molnupiravir nem váltja ki a vakcinát, két külön dologról beszélünk. A vakcina megelőzi a betegséget, aki már beteg, az vesz be gyógyszert. Ezek főleg a rizikóbetegeknek lesznek fontosak a súlyos betegségek kezelésében, az enyhe betegség nem tartozik ide. Ez mint a védekezés 4. 5. pillére, fontos lehet a jövőben.

Az EMMI az NNK az immunbetegeknek, immunhiányosoknak javasolja a negyedik oltást, nem minden autoimmun betegnél kell negyedik, csak akik például medrolt vagy más immunválasz-gátló gyógyszert kapnak, illetve például HIV betegeknek, immunhiányosoknak. Biztos, hogy az átfertőződés és a vakcina kombinációja vethet véget a járványnak: ha lesznek vakcináink, és évente oltakozunk, és állandóan kapunk majd fertőzéseket, amiket átvészelünk.

Dr. Jakab Ferenc virológus professzor kifejtette, hogy az Allergodil egy azelasztin-hidroklorid nevű hatóanyagot tartalmaz, amely nem tudjuk, miért, de sejten belül képes blokkolni a vírus reprodukcióját. Sokan alkalmazzák, ez működik. Illetve létezik egy magyar fejlesztésű orrspray, ami jelenleg az állatkísérleteknél tart, és bízhatunk benne, hogy mihamarabb befejezik ezt a fejlesztést. A következő koronavírus járványokban ezt már használhatjuk - mondta.

Egyértelműen látszik, hogy a 3. és a 4. oltás közötti antitest-szám emelkedés már nem olyan mértékű, mint a korábbi oltások esetében, tehát nem biztos, hogy érdemes negyedik oltást adni. Nincs normális klinikai adat, nincs statisztikailag igazolt klinikai tanulmány - tette hozzá.

Janssenből egy nem elég, kettő kell belőle. Ha két vektorvakcinával oltottak valakit, lehetőség szerint a harmadik ne legyen vektorvakcina, hanem mRNS-t.

A koronavírus koronavírus marad, és ha az egyik okoz post covidot, nincs alapunk feltételezni, hogy a másik variáns nem fog.

Sportolóknak csak fokozatosan szabad visszatérni a sportoláshoz, kardiológiai vizsgálat után, sportorvos segítségével.

A normál populációt, az oltottat és a koronavírus fertőzésen átesettek körét összevetve messze magasan a koronavíruson átesettek körében állapították meg szövődményként a szívizomgyulladást. Az oltás miatt bekövetkező szívizomgyulladás elenyésző ahhoz képest, mint amit a koronavírus okoz.

Van, amikor nem lehet oltani valakit, ilyenkor is jól jönnek a gyógyszerek, a szakember szerint néhány éven belül célzott folyamatokkal tudjuk a vírus reprodukcióját csökkenteni, a terápiás célú gyógyszerfejlesztés nagyon fontos.

Jakab professzor szerint sosem lesz vége a koronavírus járványnak, csökkenő amplitúdóval de egyre kevesebb esettel fogunk szembenézni, míg a koroknavírus egy nátha típusú infekcióra le nem gyengül.

Az átoltatlan afrikai és ázsiai területekről újabbnál újabb variánsok fognak elérni minket

Kulcsár Andrea szerint ha valakinek teljes oltása van, azaz 3 oltása, azt várhatjuk, hogy nem lesz súlyos betegsége. Ez függ attól is, van-e alapbetegsége, szed-e olyan gyógyszert, ami befolyásolhatja a betegség lefolyását, de általánosságban súlyos lefolyású betegségre nem számíthat. Persze a fertőzést elkaphatja. Majdnem minden oltóanyagra igaz ez – fogalmazott. Egy hónappal az oltás után gyorsan csökken a mérhető ellenanyag válasz, ez mutatkozik a megfertőződések számában is, de akinek áttöri a védelmét a vírus, nem lesz súlyosan beteg.

A Janssennek megváltozott az oltási előírása, most már két oltás kell belőle az immunizáláshoz. Lehet befejezni Janssennel is és mRNS-sel (Pfizer, Moderna) is a Janssen oltást, de szerinte a legelőnyösebb, amikor a vektorra mRNS-t adunk.

Azt, hogy a negyedik oltás milyen előnnyel fog járni, még nem tudjuk megmondani, mert Magyarországon kívül Izrael kezdett el csak negyedik oltásokat adni.

A téli időszakban légúti fertőzésként jelentkezik az omikron a gyerekeknél, kisdedeknél, de

jó hír, hogy sokszervi gyulladásról nem számolnak be az omikronnal fertőzött gyerekek körében.

Az 5 év alattiak oltása esetében is folynak a klinikai vizsgálatok, náluk a fiatalkori oltás (5-11 évesek) mRNS tartalmának harmadával tesztelik ezt (azaz a felnőtt oltás kilencedével), ezek jelen pillanatban jó immunválaszokat okoznak.

Ma már több százmillió oltást adtak be, a szívizomgyulladásos mellékhatás 100 alatti esetszámokkal észlelhető, és ezt követően sem lesz súlyos következménye az egészségre: átmeneti EKG-eltérést, szívritmus zavart vesznek észre, maradandó károsodás nem alakul ki.

