Élelmiszerár-stop: az étolajat árulták leginkább drágábban

Az államtitkár ismertette, hogy a kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szakemberei február elsejétől három hónapon át ellenőrzik, hogy az érintett termékeket a megfelelő áron, kellő mennyiségben, az előírt tájékoztatás mellett kínálják-e a kisboltok, piaci árusok, hipermarketek.

Az első napok tapasztalatai szerint a kereskedők betartják a rendelkezéseket, csökkentették az áraikat.

A múlt héten mindössze tizenhét üzletben merült fel hiányosság, többségük a tavaly október közepinél drágábban árulta az érintett termékeket, leggyakrabban egyébként a napraforgó-étolajat. A feltárt mulasztásokat az ellenőrzött üzletek jellemzően rögtön ki is igazították. A szabálykövetésben vélhetően az is segített, hogy a szakmai szervezeteken keresztül részletes útmutatót juttattak el a vállalkozásokhoz. A fogyasztóvédelmi honlapon is közzétett segédletet már mintegy kétezer alkalommal töltötték le. A helyszíni ellenőrzések májusig folytatódnak az ország minden részén, az eredményekről a továbbiakban is rendszeresen beszámolnak majd - tette hozzá.

A kiskereskedelmi ágazat 2021-ben ledolgozta a korábbi visszaesést, felül tudta múlni a válság előtti volumenét. A pandémia a tartós fogyasztási cikkek piacát érintette nagyobb mértékben, viszont 2020-hoz képest e területen a felpattanás is jóval nagyobb volt:

decemberben éves alapon már 8,7 százalékkal emelkedett a nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalma.

Cseresnyés Péter beszélt arról is, hogy a minimálbér emelése és a munkát terhelő adók csökkentése által hajtott bérnövekedés az idén két számjegyű lehet. A gyereket nevelő családok mozgásterét az adó-visszatérítés, a fiatalokét az szja-mentesség, az idősekét a 13. havi nyugdíj visszaépítése növeli. A fogyasztás mértéke a háztartások vásárlóerején túl a járványhelyzet és az infláció alakulásától is függ. A kiskereskedelem teljesítményét érdemben befolyásolja például az is, hogy az idegenforgalom, a vendéglátás a külföldi turisták visszatérésével mikor, milyen ütemben zárkózik fel a korábbi mutatóihoz.

A benzinár-stopról megjegyezte, hogy a november közepén bevezetett intézkedés először decemberben volt érvényben egy teljes hónapon át. Akkor az előző évhez képes 11,5 százalékkal nőtt a benzinkutak forgalma, részben ennek betudhatóan az üzemanyag-fogyasztás is hamarosan elérheti a 2020 eleji szintet.

Kitért arra is, hogy május végén a tagállamok mindegyikében hatályba lép a kettős minőség tilalmát kimondó, szankcionálását lehetővé tevő uniós rendelkezés. A hatóság így érdemben felléphet majd azzal a káros gyakorlattal szemben, hogy egy terméket azonos csomagolásban, de eltérő minőségben kínálnak például Berlinben, Bécsben vagy Budapesten.

A hazai fogyasztók hátrányos megkülönböztetésétől minden bizonnyal elveszi majd a multik kedvét, hogy a nyártól akár félmilliárd forintos bírságot is fizethetnek miatta.

