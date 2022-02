Európai Bizottság: Idén nem jön enyhülés az inflációban és a gazdaság is lassul

Közzétette téli előrejelzését az Európai Bizottság: a testület az idei évre lassabb növekedést vár, mint az őszi előrejelzésében, az inflációs prognózist viszont jócskán felfelé módosították. Eszerint idén az egész év átlagában bőven a jegybanki cél felett lehet az infláció az eurózónában, amely csak 2023-ra mérséklődhet cél alá.

Közzétette az Európai Bizottság a szokásos téli előrejelzését, amely az őszihez képest több helyen is eltérést mutatott - méghozzá nem épp pozitív irányba (a Magyarországra vonatkozó előrejelzésről külön cikket írtunk). A Bizottság 4%-os növekedést vár idén az eurózónában a tavalyi 5,3% után, jövőre pedig 2,7% lehet a növekedés. Őszi előrejelzésében még 5%-os növekedést várt 2021-re, 4,3%-ot 2022-re és 2,4%-ot 2023-ra, azaz az idei előrejelzést némileg lefelé módosította a Bizottság.

Nő a bizonytalanság, de azért összességében a gazdaságban jó állapotban van

Az Európai Unióban a Bizottság szerint 5,3% volt a növekedés tavaly, 4% lehet idén, 2,8% jövőre - azaz az előrejelzés számai nagyon hasonlítanak az eurózónáéhoz (a két övezet között természetesen nagy átfedés van, de az EU gazdaságának olyan, gyors növekedésre képes nagyobb gazdaságok is a részét képezik, mint Lengyelország és Románia, vagyis az ennyire egybeeső prognózis nem mindig jellemző).

A növekedés lassulása (2,2%-ról 0,4%-ra negyedéves bázison) a negyedik negyedévben a vártnál magasabb volt, amelyet a koronavírus terjedése, az elszálló energiaárak és a kínálati nehézségek okoztak. A Bizottság a lassulás mértékét nem látta előre, ennek köszönhetően a téli előrejelzésben tett számok némileg elmaradnak az őszi előrejelzéstől.

A növekedést a továbbiakban is a járványterjedés határozza meg, a karantén miatt kieső munkavállalók és a járvány elleni esetleges intézkedések rontják az aktivitást, az egyes alapanyagok (például fém alkatrészek és chipek) hiánya még legalább az év első felében fennmarad. A magas energiaárak tartósabbak lehetnek, mint azt az őszi előrejelzésben várták, emiatt a gazdaságot is visszavethetik, valamint növelik az inflációs nyomást. A kilátások ugyanakkor jók: az omikron-hullám okozta aktivitás-csökkenés várhatóan rövid lesz, a pénzügyi feltételek továbbra is kedvezőek, és az EU helyreállítási alapja is jelentős támogatást adhat a gazdaságnak.

Marad a magas infláció

A növekedési előrejelzés tehát kis mértékben változott, de az inflációs előrejelzés ennél sokkal érdekesebb: a tavalyi 2,6%-os éves növekedés után idén ugyanis 3,5% lehet az eurózóna éves átlagos inflációja a téli előrejelzés szerint. Az őszi előrejelzésben még csak 2,2%-os inflációt várt 2022-re a Bizottság,

azaz a Bizottság sokkal magasabb inflációt vár most 2022-re, mint pár hónappal ezelőtt.

Ebben minden bizonnyal szerepet játszik, hogy az energiaárak 2022 elején tovább nőttek, és az eurózóna inflációja januárban a várt csökkenés helyett tovább tudott nőni, új történelmi csúcsra érve ezzel. Érdekesség tovább, hogy a Bizottság előrejelzése az egész év átlagára vonatkozóan messze a jegybanki cél (2%) feletti inflációt prognosztizál, és még 2023-ban is csak 1,7%-os lehet az átlagos éves infláció - azaz a várakozásuk szerint ha jön is enyhülés, az nem idén lesz. A jegybanki monetáris politikai szempontjából sem utolsó ez az előrejelzés, az EKB ugyanis azt várja, hogy 2022 második felében jelentős mérséklődés lesz az árnyomásban. Minden ettől eltérő fejlemény növeli az esélyét a 2022-es kamatemelésnek.

A Bizottság megjegyzi, hogy az inflációs nyomás leginkább az energiaárak emelkedése miatt nő, de nem kizárólag ezért: az őszi előrejelzés óta szélesebb termékkörben jelent meg a drágulás. Az infláció az első negyedévben tetőzhet 4,8%-on, majd csökkenhet - de egész évben 3% felett maradhat a Bizottság előrejelzése szerint. Ahogy az ellátási gondok és az energiaárak okozta nyomás enyhülnek, a negyedik negyedévben 2,1% lehet az infláció, majd 2023-ban a jegybanki cél alá süllyed.

Az előrejelzésben megemlítik, hogy az EU összes tagállama elérheti a válság előtti kibocsátási szintetn 2022 végén (az eurózóna már elérte azt).

További részletek hamarosan.

Címlapkép: Getty Images