Hanyatlik a demokrácia a világban

Az éves felmérés, amely a demokrácia állapotát 167 országban értékeli öt mérőszám – a választási folyamat és a pluralizmus, a kormányzat működése, a politikai részvétel, a demokratikus politikai kultúra és a polgári szabadságjogok – alapján, megállapítja, hogy a világ lakosságának több mint egyharmada tekintélyelvű uralom alatt él, miközben mindössze 6,4%-uk élvezi a teljes demokráciát.

