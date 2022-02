Sztrájkolnának a mozdonyvezetők, 500-600 ezer forintos kompenzációt kérnek

Péntekig kell döntenie a bíróságnak első fokon, és február végére derülhet ki jogerősen, vajon jogszerű lehet-e a tervezett sztrájk, amit a Mozdonyvezetők Szakszervezete (MOSZ) kezdeményezett a reálbérkereset-csökkenés miatt - írja a 24.hu.

Barsi Balázs, a MOSZ elnöke a lapnak elmondta, hogy 2021-ben 5,1 százalékos volt az éves átlagos infláció, és elmaradt a fizetésemelés, a nyilvánvaló reálkereset-csökkenést a MOSZ szerint kompenzálnia kell a munkáltatónak. Bár céges szinten csökkent a reálkereset, csak a mozdonyvezetők kértek kompenzációt, ám ők annyira elszántak, hogy sztrájkolni is hajlandók.

A mozdonyvezetők 500-600 ezer forintos kompenzációt kérnek az infláció miatt.

A vasúttársaság azonban az igényt nem tartja indokoltnak, tárgyalni sem akar róla,

a sztrájk bejelentését megelőzően kötelező, december elejei kollektív munkaügyi vita is eredménytelen volt.

A MOSZ elnöke vázolta a várható menetrendet, amely alapján február elején jelentették be, hogy március 10-én határozatlan sztrájkot hirdetnek a MÁV-nál a személy- és áruszállításban.

Továbbá kérvényezték a Fővárosi Törvényszéken a sztrájk jogszerűségének megállapítását, amelyre a bíróságnak öt munkanapja van a sztrájktörvény szerint, így péntekig megszülethet a döntés. Ezt nagy valószínűséggel megtámadja az a fél, amelynek nem kedvező a döntés, amire szintén öt nap van. Utána további öt munkanapon belül kell meghozni a másodfokú döntést - tette hozzá.

A vasúttársaság alaptalannak, jogszerűtlennek és felelőtlennek tartja a Mozdonyvezetők Szakszervezetének sztrájkbejelentését, ezért a MÁV-START benyújtotta ellenkérelmét a sztrájk jogellenességéről dönteni jogosult Fővárosi Törvényszékhez. Úgy vélik, hogy a sztrájkfenyegetés felelőtlen hangulatkeltés, és nem szól másról, mint a kezdeményező szakszervezeti vezetők egyéni ambícióiról.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 02. 07. Reagált a MÁV a mozdonyvezetők sztrájkjára

A MÁV szerint valótlan a Mozdonyvezetők Szakszervezetének az az állítása, amely szerint tavaly nem történt többletkifizetés. 2021-ben a MÁV-START több más egyéb bérjellegű juttatás mellett alanyi jogon járó SZÉP-kártya juttatást vagy a munkavállalók döntése szerint készpénzt utalt a munkavállalók részére összesen 300 ezer forint értékben.

A tájékoztatás szerint a MÁV-START a mozdonyvezetők keresete 2016 óta több mint 60 százalékkal növekedett a tavalyi év végéig. A 2022. január 1-jétől megvalósított, 10 százalékos béremelés tovább növeli járandóságukat.

A MOZDONYVEZETŐK MÁV-VOLÁN-CSOPORTON BELÜL ÉS A TELJES NEMZETGAZDASÁGBAN IS KIEMELKEDŐ MÉRTÉKŰ HAVI ÁTLAGKERESETE TAVALY MEGHALADTA A 700 EZER FORINTOT.

Kitértek arra is, hogy a tavaly megkötött, 2022 januárjában módosított és jelenleg is hatályos hároméves bérmegállapodásban foglaltakat a munkáltató 2021-ben maradéktalanul betartotta, és 2022-ben is betartja. A hároméves bérmegállapodás megkötésekor a kollektív szerződést felek számos körülményt mérlegeltek, az év eleji módosításkor figyelembe vették a minimálbér és a garantált bérminimum változásait, és tulajdonosi engedély birtokában elfogadták a szakszervezetek bértorlódás kezelésére irányuló követelését is.

A HÁROMÉVES BÉRMEGÁLLAPODÁS FEDEZETET BIZTOSÍT AZ INFLÁCIÓS HATÁSOKRA,

a bérfejlesztés és a béren kívüli juttatások nettó értéke jelentősen meghaladja a 2021-re megállapított és a 2022-re prognosztizált infláció együttes hatását.

Barsi Balázs megjegyezte, hogy igaz a MÁV állítása, miszerint az elmúlt öt évben a mozdonyvezetők fizetése átlagosan összesen 60 százalékkal emelkedett, de közben a nemzetgazdasági átlagkereset gyorsabban, akár 70 százalékkal is nőhetett. A stratégiai munkakörök közül a mozdonyvezetők kapták az egyik legkevesebb emelést 2016 óta. Ugyanakkor nem érti, hogyha olyan jó juttatási csomagot kaptak a vasutasok, akkor miért van még mindig jelentős létszámhiány. A mozdonyvezetők átlagfizetése a szakszervezeti vezető szerint 2021-ben bruttó 703 ezer, a megelőző évben pedig bruttó 714 ezer forint volt. Ez úgy történhetett, hogy 2020-ban többet túlóráztathatták a mozdonyvezetőket, mint tavaly.

Kitérnek a cikkben arra is, hogy a kormány januártól 4 százalékkal csökkentette a bérre rakódó munkáltatói közterheket. A tavaly nyári bérmegállapodásba pedig a MOSZ javaslatára garanciális elemként bekerült volna, hogy ha lesz köztehercsökkentés, azt a cégcsoport fordítsa további alanyi jogú béremelésekre. Végül a megállapodásban nem rögzítették ezt a garanciát. Barsi Balázs arra is rávilágított, hogy idén januárban született egy olyan megállapodás a szakszervezetek zömével, hogy az idei, 10 százalékos béremelés legalább bruttó 40 ezer forint kell, hogy legyen, a legkisebb bérek emelése miatti bértorlódás enyhítésére. Bizonyos munkakörökben ez akár 20 százalékos alapbéremelést is jelenthetett, amivel kezelték az infláció miatti tavalyi reálkereset-csökkenést is.

A mérnöki, technikusi, mozdonyvezetői munkakörökre azonban ez nem érvényes, mert náluk 380-400 ezer forintról indul az alapkereset,

tehát ők csak a 10 százalékos alapbéremelést kapták meg, nem részesültek a közteher-megtakarításból, és a bértorlódást, valamint az inflációt sem kompenzálták náluk.

Címlapkép forrása: Shutterstock