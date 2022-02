Mindjárt kiderül, hogyan teljesített a magyar gazdaság

Lendületesen fejezhette be a 2021-es évet a magyar gazdaság: a Portfolio által megkérdezett elemzők szerint a GDP az utolsó negyedévben negyedéves alapon 1,3%-kal nőtt, éves alapon pedig 5,9%-kal. A koronavírus-válságból való kijövetel felhajtó erejét csak részben pótolja az idén az óriási választási kiköltekezés, ezért lassulás várható, de még ezzel együtt is lendületes lesz a bővülés. A holnap érkező negyedik negyedéves GDP-adattal kapcsolatban azonban meglehet, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a hétvégén már ellőtte a poént.

A tavalyi harmadik negyedév vártnál visszafogottabb teljesítménye óvatosabbá tette az elemzőket, de az év utolsó három hónapjának biztató részadatai után mégis arra számítanak, hogy szépen zárhatta az évet a magyar gazdaság. Az előző negyedévhez képest 1,3%-os lehetett a bővülés, míg az egy évvel korábbi szinthez képest (kiigazítatlanul) 5,9%-kal emelkedhetett a reál-GDP.

Az eddig beérkezett havi frekvenciájú adatok alapján egyértelműen biztató a kép

- mondja Virovácz Péter. Az ING Bank vezető elemzője úgy látja, hogy az ipar a mindenféle ellátási nehézségek ellenére egészen jól teljesített a negyedik negyedév folyamán, ahogyan az építőipar is, habár itt a decemberi adatokat egyelőre még nem láthattuk. A termelő ágazatok köszül talán egyedül a mezőgazdaság húzta vissza némiképp a gazdaság teljesítményét. A legnagyobb meglepetést talán a kiskereskedelem hozta az év vége felé. A friss adatok arra utalnak, hogy a lakosság vásárlási kedve ismét jelentősen emelkedett és a háztartások nem voltak restek költeni a rendelkezésre álló jövedelmükből. A fogyasztási adatokból arra következtethetünk, hogy a GDP-növekedést továbbra is elsősorban a szolgáltatószektor bővülése húzhatta. Felhasználási oldalra lefordítva mindez azt jelenti, hogy vélhetően a lakossági és a kormányzati fogyasztás, valamint a beruházás lehetett az elsődleges húzóerő a magyar gazdaságban a negyedik negyedév folyamán. A belső kereslet élénkülése azonban komoly importvonzattal jár. Erre utalnak a külkereskedelmi adatok is. Mindez pedig azt jelenti, hogy a külkereskedelmi mérleg további romlása mellett a nettó export inkább visszafoghatta a növekedést, tekintettel a dinamikusan bővülő importra és a korlátozott növekedésre képes exportra.

Hasonló képet vázol fel Halász Ágnes, az Unicredit közgazdásza is. Ő azt emeli ki, hogy a húzóerőt a privát fogyasztás szolgáltatta a gyors bérkiáramlásnak, a magas foglalkoztatottságnak és a nagyvonalú szociális transzfereknek köszönhetően. A belső keresletet tovább élénkítette az egy év alatt hétszeresére bővült beutazó turizmus, ami a megugró szolgáltatásexporton keresztül ellentételezte a negatív áruforgalmi egyenleget, így a nettó export összességében pozitív egyenleggel zárt. A továbbra is fennálló globális ellátási zavarok erősen korlátozták a feldolgozóipar teljesítményét, de negyedéves alapon így is bővülni tudott az ágazat kibocsátása. Az időszak folyamán tovább erősödött az építőipari aktivitás az előző negyedévhez képest, az élénk belső keresletből pedig bőven profitált a legtöbb piaci szolgáltatás is, ezen belül főleg a távközlés, a kereskedelem és vendéglátás zárt kiemelkedően jó időszakot a szakértő várakozása szerint.

Portfolio elemzői felmérés a növekedési várakozásokról (%) név intézmény 2021. q4 éves 2021. q4 negyedéves 2021. éves átl. 2022. éves átl. 2023. éves átl. Eppich Győző OTP Bank 6,0 - - 4,6 - Halász Ágnes Unicredit 5,6 1,1 6,7 4,3 4,9 Nyeste Orsolya Erste Bank 6,3 - 6,9 4,7 4,5 Regős Gábor Századvég Gazdaságkutató 5,4 1,1 6,8 5,3 4,2 Suppan Gergely Takarékbank 5,9 1,4 6,9 6,0 4,7 Török Zoltán Raiffeisen Bank 5,5 1,3 6,8 4,5 3,5 Virovácz Péter ING Bank 6,1 1,5 7,0 5,5 3,8 konszenzus (medián) 5,9 1,3 6,9 4,7 4,4 Forrás: Portfolio

A 2021-es év egészében 6,9%-os lehetett a gazdasági növekedés. A magas adat elsődleges magyarázata, hogy 2020-ban a koronavírus-válságban 5%-kal zsugorodott a gazdaság, tehát a korlátozások enyhülésével volt honnan emelkedni.

A tavalyi adat egyébként könnyen lehet, hogy egy kicsivel még magasabb is lesz, Orbán Viktor miniszterelnök ugyanis az évértékelőjében 7%-os GDP-bővülésről beszélt.

A 2020-2021-es időszakon azért még így is erősen érezteti a hatását a koronavírus, hiszen ez a két év összességében olyan, mintha 1-1 százalékkal nőtt volna a gazdaság. A 2021-es évre visszatekintve azt láthatjuk, hogy a koronavírus-válság hullámai már nem okoztak óriási megrázkódtatást, ennek megfelelően fokozatosan javultak a várakozások. A törést csak a 3. negyedév hozta, a vártnál gyengébb teljesítmény lehozta a földre a már 8% felé kacsintgató előrejelzéseket.

A felhajtó erőből még idénre is marad, hiszen a világgazdaság még nem állt helyre teljesen, az ellátási láncok normalizálódása további növekedést hozhat. Emellett az év első felében az óriási választási kiköltekezés hoz extra élénkítő erőt. Az átlagosnál is optimistább Regős Gábor, a Századvég Gazdaságkutató szakértője, akinek várakozásai szerint a gazdasági növekedés 2022-ben is meghaladhatja az 5 százalékot. Ebben szintén a fogyasztásnak és a beruházásnak lehet jelentős szerepe, a nettó export azonban vélhetően még idén sem tud hozzájárulni a bővüléshez. A fogyasztás növekedését a bérek emelkedése és a kormányzati transzferek segítik, míg az infláció gátolja. Termelési oldalról fontos tényező lesz az ipari termelés helyreállásának üteme: a gyorsabb helyreállás erőteljesebb növekedést jelenthet, míg az alapanyaghiány elhúzódása fékezheti a gazdasági teljesítményt.

Az idei GDP-növekedésre vonatkozó előrejelzések konszenzusa 4,7%, az óvatosabb prognózisok mögött már bizonyára az is a várakozás is húzódhat, hogy a választások utáni időszak már a konszolidációról, a költségvetési egyensúly helyreállításáról fog szólni.

