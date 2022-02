Szja-visszatérítés: figyelmeztetést adott ki a NAV

Rengeteg családos munkavállaló várta a megadott (tegnapi-mai) határidőig az szja-visszatérítés megérkezését a bankszámlára, sokan azonban hiába várakoztak. A helyzet annyira komoly és tömegeket érinthet az ügy, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak kedden délután közleményt kellett kiadnia.

A Portfolio-hoz befutó olvasói levelek és megkeresések, valamint az adóhatóság információs vonalának leterheltsége arra utal, hogy sokan hiába várták a családi adóvisszatérítést, nem kapták meg a bankszámlájukra a kormány által kommunikált február 14/15-i határidőig, automatikusan.

Hangsúlyozottan nem reprezentatív szavazásunk eredménye is ezt mutatta:

Megkapta már a család az szja-visszatérítést?

Ezek fényében már nem meglepő, hogy a NAV fontos közleményt adott ki kedd délután. Ebben az adóhatóság azt írja, hogy "azok, akiknek a NAV valamilyen okból (például nem nyújtottak be VISSZADO-nyilatkozatot vagy a róluk rendelkezésre álló adatokban olyan ellentmondás tapasztalható, ami alapján az automatikus kiutalás nem lehetséges) nem utalta ki automatikusan az szja-visszatérítést február 15-éig, de jogosultak a visszatérítésre, az szja-bevallási tervezetük kiegészítésével vagy az önállóan benyújtott 21SZJA-bevallásukban igényelhetik a nekik járó összeget."

Azt is elismerik, hogy a 1819-es telefonszámon hívható infovonaluk megemelt létszámmal fogadja a hívásokat, azonban a vonalak túlterheltsége miatt a várakozási idő esetenként nőhet, ezért az érintettek megértését és türelmét kérik.

A NAV tájékoztatása megerősíti azokat a várakozásokat, hogy aki a mai napig nem jutott hozzá az szja-visszatérítés összegéhez, az már automatikusan nem is fogja megkapni (a napokban), azért tennie kell.

Arról részletesen ezekben a cikkünkben írtunk, hogy ez esetben mi a teendő:

Kinek jár az adóvisszatérítés?

Az adóhatóság korábbi tájékoztatása szerint az adóvisszatérítést február 15-éig automatikusan, kedvezményelőlegként azoknak utalja ki a NAV, akiknek a jogosultsága a rendelkezésre álló adatok vagy az adózó 2021. december 31-ig benyújtott VISSZADO nyilatkozata alapján megállapítható.

"Azoknak a jogosultaknak, akiknek a jövedelméről a NAV-nak nincs információja, például az egyéni vállalkozói, őstermelői jövedelmet szerző szülőknek és azoknak, akik az összevont adóalapba tartozó jövedelmük után maguk fizetik az szja-t, automatikusan nem utal a NAV, ők önállóan elkészített bevallásukban igényelhetik a visszatérítést" - mutatott rá korábban a NAV, amely ugyanitt azt is írta, hogy "2022. február 15-ig a rendelkezésére álló adatok alapján a NAV kiutalja a kedvezményelőleget".

2022. legkésőbb március 15-től elérhető az adóbevallási tervezet, amely tartalmazza a kiutalt kedvezményelőleget is.

2022. május 20-ig nyújtható be a 2021-es szja-bevallás, amelyben a jogosult magánszemély kérheti az adó-visszatérítést, ha február 15-ig nem kapott kedvezményelőleget.

Az adóhatóság például korábban arra is felhívta a figyelmet, hogy az is kaphat vissza szja-t, aki csak ingatlant ad bérbe és ezután negyedévente adóelőleget fizet, abban az esetben jogosult ő, ha 2021 legalább egy napján jogosult családi kedvezményre. A visszatérítést azonban csak az adóbevallásában tudja visszaigényelni, mert a NAV a magánszemélynek bérbeadott ingatlanból származó jövedelemről nem rendelkezik információval.

Korábbi cikkünkben részletesen írtunk arról, hogy mi történik azokkal, akik most kimaradtak az automatikus (február 15-re várható) visszatérítési körből. Ők a jövedelemről szóló igazolások mellett kézhez kapják a más jogviszonyban megkapott bevételekről szóló igazolást, valamint február közepéig az önkéntes pénztári, nyugdíj-előtakarékossági vagy nyugdíjbiztosítási befizetések utáni igazolásokat. Ezt február 15-ig megkapja az adóhatóság is, és a NAV megjeleníti az adatokat az SZJA-kiajánlásban. A korábbi közlések alapján ezek a magánszemélyek legkésőbb március 15-től elérhetik az adóhivatal által készített adóbevallási tervezetet (legegyszerűbb módon ügyfélkapuval lehet ezt elérni az eSZJA felületen), ezt ellenőrzés után a magánszemély elfogadhatja és akár javíthatja is, majd beadhatja a bevallását. Ez azért is fontos számukra, mert aki nem adott be 2021-ben VISSZADÓ nyilatkozatot és a NAV nem látja az adatait (vagy nem teljes körűen), az az adóbevallásában kérheti az szja-visszatérítést. Ilyenkor a visszatérítést a NAV a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül utalja ki. Fajcsák Gábor, az RSM partnere és adóüzletágának vezetője korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy van lehetőség ennél korábban is pénzhez jutni, mivel a bevallás NAV általi kiajánlása előtt már benyújtható a 21SZJA nyomtatványon az szja bevallás. Ily módon előbbre hozható a 30 napos kiutalási határidő napja. Fontos lehet még tudni, hogy a kiutalás legkorábbi időpontja 2022. március 1.

Ez a NAV friss tájékoztatója:

