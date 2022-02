Ez még nem a földharc az omikron ellen! - Itt vannak Magyarország legfertőzőbb helyei

Az összes magyarországi megyében tetőzött az omikron variáns okozta ötödik járványhullám, de még nagyon korai lenne kikiáltani a járvány végét. Budapesten a csúcshoz képest 40%-os, országosan pedig 53%-os intenzitással fertőzött a koronavírus az elmúlt 7 napban. Baranya, Vas és Veszprém megyében találták a legtöbb új fertőzöttet, de nagyjából két hete már ezekben a megyékben is egyértelműen tetőzött a járvány. Most nagyjából ott tartunk, mint január 18-19-én (csak persze lefelé tartva a görbén), ami arra utal, hogy a járványhullám levonulása valamivel lassabb, mint az év eleji felfutása volt.

A ma reggel közzétett adatok alapján az elmúlt 7 napban átlagosan napi 8403 új fertőzöttet és 97 halálesetet regisztráltak Magyarországon a koronavírus-járványban. A kórházban ápoltak száma egy hét alatt 1%-kal 5166 főre, a lélegeztetőgépen lévőké 5%-kal 203 főre nőtt, keddről szerda reggelre viszont a két utóbbi valamelyest már csökkent (egy nap alatt 125, illetve 8 fővel).

Az új fertőzöttek hétnapos mozgóátlaga egyértelműen tetőzött már Magyarországon, mégpedig január 31-én. A haláleseteké viszont nem, pedig a delta hullámban a kétféle tetőzés között 10 nap telt el, most viszont már 16 napja túl vagyunk az esetszámok csúcsán. A különbség egyik bizonytalan magyarázata az lehet, hogy a halálesetek egy része most elsődlegesen nem a koronavírus miatt következik be, de az eleve magasabb esetszám miatt nagyobb valószínűséggel kerülnek be az elhunytak a koronavírusos halálesetek statisztikájába.

Térképünk egyre világosabb, vagyis egyre kisebb intenzitással tombol a járvány Magyarországon, ugyanakkor még most is vannak olyan megyék, ahol 100 ezer főre vetítve 700-nál többen fertőződnek meg hetente. Ide tartozik sorrendben Baranya, Vas, Veszprém, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Győr-Moson-Sopron és Nógrád megye.

Az elmúlt hetekben Budapesten egyértelműen alábbhagyott a járvány, így itt regisztrálták a legkevesebb új fertőzöttet az elmúlt egy hétben. A január 26-ai csúcshoz képest 60%-os visszaesést mutat a 7 napos mozgóátlag. Hasonlóan lecsengőben van a járvány Békés és Jász-Nagykun-Szolnok megye is, de ezeket az omikron variáns okozta ötödik hullám eleve kevésbé érintette, mint Budapestet.

Az elmúlt egy héten nem is ezekben a megyékben, hanem az omikron által különösen intenzíven érintett Győr-Moson-Sopron megyében esett vissza a leginkább az új fertőzöttek száma. Az elmúlt 7 napban itt 40%-kal csökkent az esetszám, és további 10 olyan megye volt, ahol több mint harmadával csökkent az új fertőzöttek száma. Országosan 34%-kal voltak kisebb az esetszám február 9. és 16. között az előző hét naphoz képest.

Alábbi ábránk jól mutatja, hogy az esetszám szempontjából „szélsőséges” számokat mutató megyékben, vagyis a még leginkább érintett Baranya, Vas és Veszprém megyében, illetve a legkevésbé érintett fővárosban, valamint Békés és Jász-Nagykun-Szolnok megyében egyaránt tetőzött a hétnapos mozgóátlag. Legelőször, január 26-án Budapesten, legutoljára pedig, 11 nappal később, Jász-Nagykun-Szolnok megyében.

Országosan most nagyjából ott tartunk, mint január 18-19-én, ami arra utal, hogy a járványhullám levonulása valamivel lassabb, mint az év eleji felfutása volt, erről a szintről felfelé ugyanis 12-13 napba telt felérni a csúcsra, a tetőzés óta viszont már 16 nap telt el.

Az egyes megyéket nagyon különbözőféleképpen érintette összességében eddig ez az ötödik járványhullám. A leginkább érintett Győr-Moson-Sopron, a legkevésbé érintett pedig Jász-Nagykun-Szolnok megye volt. Előbbiben a lakosság 6,5%-a, utóbbiban a 3,2%-a fertőződött meg hivatalosan. Az év elején még sokáig vezető helyen lévő Budapest csak a nyolcadik a listán.

A fenti számok ijesztőnek tűnhetnek, az oltásoknak és feltételezhetően az omikron variáns tulajdonságainak köszönhetően azonban mindez nem jár együtt a magyar egészségügyi ellátórendszer terhelésének agresszív növekedésével és a halottak számának hasonló emelkedésével. A kórházi ápoltak aránya a két hét alatt megfertőzöttek számához képest fele-harmada (3%) annak, mint amit a delta-hullám szeptemberi felfutásakor láttunk. És bár a lélegeztetőgépen lévők száma ősszel módszertani változtatás miatt is csökkent (rontva az előző hullámokkal való összehasonlíthatóságot), e téren is megerősítik a statisztikák az egészségügyi rendszer szempontjából enyhébb járványhelyzetről érkező beszámolókat. A halálesetek alacsonyabb aránya a fertőzöttek számához képest szintén erről tanúskodik.

