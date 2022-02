Két magyar település megyei jogú várossá válhat

Tegnap este jelent meg egy Semjén Zsolt és Gulyás Gergely által jegyzett törvényjavaslat, aminek része többek között az is, hogy Esztergomot és Baját beemelnék a megyei jogú városok közé.

Semjén Zsolt és Gulyás Gergely miniszter jegyzi azt a törvényjavaslatot, amely az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló törvény mellett még számos jogszabályt módosítana. A salátatörvényből derül ki, hogy

a kormány beemelné a megyei jogú városok közé Baját és Esztergomot, a budapesti Várnegyed nemzeti emlékhelyet pedig kibővítené a Várkert Bazár épületével.

Az indoklás szerint Magyarország legújabb kori történelme során két olyan változást is elszenvedett, amelyek a korábbi, történelmi magyar közigazgatás jelentős átalakítását vonták maguk után. Az egyik a Magyarország területének, és így közigazgatási rendszerének radikális megcsonkítását jelentő trianonibékediktátum volt. A másik, az immár az új államhatárok között kiépült kommunista államhatalom által 1950-ben végrehajtott átszervezés. Az előterjesztés szerint Baja és Esztergom is 1950-ben veszítette el közjogi státusát. Baja a jogfosztás után is a térségben élő mintegy 120 ezer ember központja maradt és a helyiek szorgalmának köszönhetően a régió természetes centruma, térségi, gazdasági és kulturális életben betöltött szerepe alapján feltétlenül indokolt, hogy megyei jogú városi rangját visszakapja.

A javaslat szerint Esztergom az „ország első városa”, esetében a kommunista „megyerendezés” különösen méltatlan volt, tekintettel arra, hogy a település Szent István idejétől az azonos nevű vármegye székhelye volt, ezt státusát tehát még a trianoni békediktátum után is megőrizte.

Esztergom a mai napig a legfontosabb hazai római katolikus egyházi méltóság, a magyarországi prímás történelmi székhelye, a város az elmúlt 30 évben soha korábban nem tapasztalt fejlődésen ment keresztül, ezért a kormány megalapozottnak tartja az esztergomiak igényét, hogy a „Dunakanyar fővárosa” ismét méltó státust élvezzen a magyar közigazgatásban.

(via 24.hu)

Címlapkép: Werner OTTO\ullstein bild via Getty Images