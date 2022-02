Már közel száz benzinkúton korlátozzák a tankolást

Már közel száz benzinkúton korlátozzák a kiadható üzemanyag mennyiségét az üzemanyagárstop okozta veszteségek miatt - nyilatkozta a Népszavának Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu árösszehasonlító adatbázist üzemeltető 3 P Online Kft. ügyvezetője.

A napilap beszámolója szerint az üzemanyagokra bevezetett, majd mától további három hómapra meghosszabbított 480 forintos üzemanyagárlimit miatt 5-10 literre korlátozzák a kiadható mennyiséget a kutak. Ennek nincs jogszabályi akadálya, pedig ekkora mennyiség gyakran csak arra elegendő, hogy a következő kútig eljusson az autós.

A Népszava olyan töltőállomásról is ír, amelyik az egyedi korlátozás mellett napi 60 literes összkínálatot is megállapított, ezért reggel az első hat vevő után be is zárt. Az üzemanyagkutak veszteségét növeli, hogy élénkül a határmenti benzinturizmus. Ezzel a hazai üzemeltetők a veszteségükből tulajdonképpen az osztrák és szlovák vevőket támogatják. Mivel a nagykereskedelmi (nem szabályozott) dízelár már meghaladja a 480 forintot, megjelentek a kutaknál az eddig közvetlenül nagykereskedésből ellátott, nagyigényű fogyasztók is.

Bujdos szerint a kútbezárás még ritka jelenség, eddig három kútról érkezett (nem megerősített) hír. Ugyanakkor a Mol épp most péntektől érvényesítheti a világpiaci olajáremelkedést a nagykereskedelmi árakban, ami literenként akár további 10 forint veszteséget jelenthet a kutasoknak - ez pedig elindíthatja a tömeges bezárásokat. Ugyanakkor a Mol is alkalmazkodik: Bujdos szerint a Holtankoljak.hu 15 éves történelme során még sosem tapasztalták, hogy

a Mol ilyen hosszú ideig ne érvényesítse nagykereskedelmi áraiban a nemzetközi olajár és a forint árfolyamváltozását.

A korlátozások egyébként egyelőre a kis kutakra terjednek ki, nagy hálózatok nem éltek ezzel az eszközzel, pedig a franchise rendszerben működő töltőállomások esetében a gazdasági kényszer pont olyan, mint az egyedi üzemeltetőknél.

Címlapkép: Shutterstock