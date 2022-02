Pedagógussztrájk: elképesztő cinizmusról, borzalmas tárgyalásról beszélnek a tanárok

Mindig azt hisszük, hogy a következő tárgyaláson történik valami pozitív, ugyanakkor ez a mai borzalmasabb volt az eddigi összesnél - tájékoztatott a Pedagógusok Szakszervezete és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete miután az Emberi Erőforrások Minisztériumában egyeztettek.

Elképesztő ez a cinizmus, amit tapasztaltunk - mondta Szabó Zsuzsa, a PSZ elnöke, aki hozzátette, hogy a még elégséges szolgáltatás egyeztetésére hívták a szakszervezeti vezetőket, közben múlt pénteken megjelent egy rendelet, amelyről az egyeztetésen kellett megtudniuk, hogy a tárca szerint az felel meg a még elégséges szolgáltatásnak.

Azt is fejtegette megszólalásában, hogy a csatározások közepette a fejük felett döntöttek. Emellett tájékoztatta a pedagógusokat, hogy a beharangozott március 16-ai sztrájkot megtartják, mert úgy véli. hogy van miért küzdeniük. Szabó Zsuzsa szerint az alkotmányos jogukat sérti az egész történet, amely bőven elég ok arra, hogy március 16-án összekapaszkodjanak, és akkor még nem beszéltek azokról a súlyos kérdésekről az oktatásban, amelyeket sztrájkkövetelésként megfogalmaztak. Minden változatlan, kis előrelépés sincs ezen a téren - mutatott rá a PSZ elnöke azzal, hogy módosították a követeléseiket.

Nagy Erzsébet, a PDSZ elnöke pedig azt emelte ki, hogy a követeléseket azért módosították, mert nem tapasztalnak kompromisszumra való készséget a minisztériumtól, és még olyan kérdéseket sem hajlandók megtárgyalni, amely a napi működést teljesen ellehetetleníti. Példaként említette, hogy a koronavírus elleni kötelező oltás miatt számos dolgozó esett ki január 3-tól a rendszerből, sorra lejárnak azok az orvosi igazolások, amelyeket határozott időre kaptak, illetve a miniszter általi mentesítések. Így további dolgozók esnek majd ki a rendszerből. Erre azt a választ kapták, hogy így okafogyott az a sztrájkkövetelés, hogy módosítsák a pedagógusok kötelező oltásáról szóló rendeletet.

Sem a bérek, sem a munkaterhelés ügyében nincs előrelépés.

A pedagógusok egyebek mellett szeretnék elérni, hogy 22 óra legyen a maximális óraszám a pedagógus munkakörben dolgozóknak.

A szakszervezetek eddig be tudtak számolni az egyeztetés következő időpontjáról, azonban az Emmi most erre sem adott ajánlatot. A tárca írásban jelzi majd, hogy mikor érnek rá. Nagy Erzsébet szerint a sztrájktörvény alapján a minisztérium köteles ráérni, hiszen ők munkaidőben vannak, és nem pedig aktivistákkal és aktív dolgozókkal szaladgálnak a helyszínre. Nekik ez a feladatuk, ezért a PDSZ vezetője szerint nincs joguk, hogy ilyen módon gátolják a folyamatos tárgyalásokat. Végül, kérte a pedagógusokat, hogy készüljenek a sztrájkra, és a szülőket, hogy tartsanak ki mellettük, mivel

a helyzet nem javul, hanem romlik.



Kitért arra is, hogy a sztrájk alapjog, amelyet nem lehet korlátozni, vagy felülírni a veszélyhelyzetre való hivatkozással a felhatalmazási törvény mögé bújva. Ezzel kapcsolatban a szakszervezetek a jogi munkát folytatják, például a Kúriához fordulnak felülvizsgálattal, a még elégséges szolgáltatás nyújtásáról is beadják a keresetüket a bírósághoz, illetve az Alkotmánybírósághoz is fordulnak többféleképpen is.

Címlapkép: Getty Images