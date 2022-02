Üzemi baleset home office-ban?

A home office, vagyis az otthoni munkavégzés elterjedésének komoly lendületet adott a koronavírus. A KSH-nak a járvány kitörését követő időszakot feldolgozó statisztikáiból is jól látszik, hogy 2021. elejére a távmunkában foglalkoztatottak aránya az egy évvel korábbinak közel ötszöröse volt. Miközben nemzetgazdasági ágazatonként és ezen belül munkakörönként jelentősen eltér az ilyen keretek között dolgozók számának alakulása, mégis egyértelmű, hogy az otthoni munkavégzés felértékelődött, nagyobb figyelem irányul az ebben a helyzetben fennálló munkáltatói-munkavállalói viszonyrendszerre.

Ennek ellenére a vonatkozó magyar jogszabályok a kérdésben nem egyértelműek: már önmagában a kiindulópontot illetően is van bizonytalanság, hiszen két fő irány látszik a hazai jogirodalomban.

Az élő vállalati gyakorlatok a második megközelítés helyességét jelzik, amely szerint tehát a távmunkavégzés szabályai nem fedik le a home office valamennyi esetét. A következőkben egy németországi eset segítségével szeretnénk rávilágítani, milyen konkrét kérdések merülhetnek fel a gyakorlatban, és Magyarországon milyen döntéseket várhatnánk a jelenlegi szabályozás alapján.

Jelentős sajtóvisszhangot kapott Németországban egy távmunkához kapcsolódó bírósági ügy, amelynek az volt a tárgya, hogy egy munkavállaló 2018-ban csigolyatörést szenvedett, amikor elesett otthonában a csigalépcsőn. A baleset akkor történt, amikor a lakás egy másik helyiségéből a dolgozószobájába indult munkát végezni. Vajon tekinthető-e ez az eset üzemi balesetnek?

Németországban első körben a társadalombiztosítási szerv nem minősítette az ügyet munkabalesetnek, majd az ezt követő perben az elsőfokú bíróság helyt adott a keresetnek, a másodfokú pedig elutasította. A felülvizsgálati kérelem alapján eljárt Szövetségi Szociális Bíróság azonban az elsőfokú bírósággal egyetértésben megerősítette, hogy a munkavállaló csak azért lépett a lépcsőre a házában, hogy megkezdje a napi munkáját, és ezért szolgálati útnak minősül a vizsgált út, tehát a munkavállaló által elszenvedett baleset a balesetbiztosítási szabályok szerinti munkabalesetnek minősül. A német jogalkotó később új szabályokkal egészítette ki a társadalombiztosítás keretében nyújtott balesetbiztosításra vonatkozó jogszabályt.

Érdekesség, hogy az új német szabályok home office esetén a balesetbiztosítást kiterjesztik azokra az utakra is, amikor például egy irodaházban átmenetileg elhagyjuk az irodát (például, hogy inni-ennivalót vegyünk, vagy a mosdóba menjünk). Fontos kiemelni, hogy a német ügy a baleset társadalombiztosítási vonatkozását vizsgálta, hiszen nem merült fel sem a munkáltatónak a társadalombiztosítási szervvel szembeni megtérítési kötelezettsége, sem munkavédelmi probléma, sem a munkajogi felelősséget érintő kérdés. Természetesen ez önmagában nem jelenti azt, hogy a balesetnek a társadalombiztosítási szabályok tükrében történő minősítése adott esetben ne járhatna kockázatokkal a munkáltatóra nézve.

Magyarországon munkaügyi szempontból egyelőre maga a home office fogalma sincs egyértelműen definiálva. A Munka törvénykönyvének távmunkára vonatkozó szabályai (a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény) ugyanis nem fedik le a home office valamennyi esetét, amit a mai magyar vállalati gyakorlat is igazol. Távmunkánál a munkahely meghatározása is ellentmondásos. A(z egykori) Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatása alapján otthoni munkavégzéskor nem az egész lakás minősül munkahelynek, csak az a néhány négyzetméteres terület, ahol a munkaasztal, a munkavégzésre használt szék, a számítógép stb. található. Illetve nem beszélhetünk távmunkavégzésről, ha a munkavállaló olyan helyen tartózkodik, ahol nem a munkáját végzi, vagy nem a munkájával összefüggésben van jelen (pl. konyha, mosdó, kert).

Ugyanakkor a munkavédelemről szóló törvény (Mvt. 86/A. § (8) bekezdése) 2019 óta ennél tágabban határozza meg a munkahely fogalmát távmunka esetén. Ennek értelmében az a helyiség számít munkahelynek, ahol a munkaszerződésben foglaltak szerint a munkavállaló a számítástechnikai eszközökkel munkáját rendszeresen végzi. Munkavédelmi követelmények szempontjából ezek ellentmondásos megfogalmazások, ezért kulcsfontosságú lenne egyértelműen megállapítani, hogy home office esetén melyek a munkavégzés térbeli határai. A munkaügyi ellenőrzésről szóló törvény (a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény, Met.) hatályon kívül helyezése óta arra sincs egyértelmű szabály, hogy a munkavállaló lakóhelye munkahelynek minősül-e. A veszélyhelyzet idején megkönnyítették a távmunka feltételeit, és az ezzel kapcsolatos intézkedéseket törvényi erőre is emelték. Az ebben szereplő szabályozás szerint a munkavégzés helye a munkavédelmi előírások betartásával szabadon megválasztható. Azt azonban még nem lehet tudni, hogy ez a törvényi módosítás mikor lép hatályba.

A fentiek alapján nálunk tehát jelenleg kevés esély lenne a németországi ítéletre. Fontos lenne ugyanakkor, hogy hosszú távon – akár említett külföldi, precedensértékű ügyek vizsgálatával – egységesebb hazai szabályozás alakuljon ki a home office területén.

Ráadásul, amennyiben a magyar bíróságok német mintára üzemi balesetnek minősítenék a home office-ban elszenvedett baleseteket, az a munkahely meghatározásában feszültséget okozhat a munkavédelemről szóló törvény és a bírói gyakorlat között. Ebben az esetben a jogalkotónak azt kellene rögzítenie, hogy azok közül a home office-ban bekövetkezett balesetek közül, amelyek a munkavédelemről szóló törvény meghatározása alapján nem munkahelynek minősülő helyen történtek, melyek tartoznak az egészségbiztosítási törvény által meghatározott üzemi balesetek körébe.

Függetlenül attól, hogy történik-e jogszabálymódosítás, a vállalati gyakorlatban a home office-ra vonatkozó szabályzatokat mindenképpen hozzá kell igazítani a helyzethez: egyértelmű jogi szabályozás hiányában például annak kimondásával, hogy a munkavállalónak nem az egész otthona minősül munkahelynek, hanem csak a munkáltató által munkavédelmi szempontból minősített egyetlen helyiség. Erre azért is szükség lehet, mert ilyen kizárás mellett egyértelműbbé válik, hogy meddig terjed a munkáltató felelőssége, ha home office munkahelyen következik be a baleset, valamint, hogy a munkavállaló mikor lehet jogosult a társadalombiztosítás keretei között működő balesetbiztosítás ellátásaira.

