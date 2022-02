Koronavírus: megérkeztek a csütörtök reggeli magyar adatok

Egy nap alatt 8578 új koronavírus-fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 738 944 nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 115 beteg, így az elhunytak száma 42 966 emelkedett, derült ki a koronavirus.gov.hu tájékoztatásából. A fertőzöttek száma csökkenő trendben van, azonban az elhunytaké emelkedik.

Az új fertőzöttek száma trendszerűen csökken, a mai 8578 eset több mint 30%-os visszaesést jelent az egy héttel ezelőttihez képest. Az új fertőzöttek 7 napos mozgóátlaga (vagyis a járványgörbe) 7800 fő alatt van, ami jelentős mérséklődés az egy héttel korábbi 12 ezerhez képest. Az 5. hullám idei év elején látott csúcsához képest pedig feleződött az esetszám.

A koronavírus reprodukciós rátája (R érték, egy fertőzött hány egészségest betegít meg) is szépen csökken. Szakértői becslések szerint már érdemben 1 alatt van az R érték, és a trendszerű csökkenés azt jelzi, hogy az 5. hullám lecsengőben van.

Forrás: Ferenci Tamás, biostatisztikus

A járványhullám levonulását jelzi az is, hogy már "csak" az összes mintavétel 30%-a pozitív. A járvány csúcsán ennek 7 napos mozgóátlaga 40% felett volt, így itt is látható a javulás, ám nagyon messze vagyunk még attól az 5%-os szinttől, amely alatt a WHO útmutatása szerint ellenőrzés alatt van a járvány.

Miközben az új fertőzöttek száma csökken, különösen kedvezőtlen hír, hogy a halálozások egyelőre nőnek. Egy nap alatt 115-en veszítették életüket a koronavírussal összefüggésben, az elhunytak 7 napos mozgóátlaga pedig elérte a 100 főt. A járvány 5. hullámában, amit a korábbi variánsokhoz képest enyhébb lefolyásáról ismert omikron okozott, ilyen magas 7 napos mozgóátlagot eddig nem láttunk.

Jelenleg 5062 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 206-an vannak lélegeztetőgépen. Egy nap alatt több mint 100 fővel csökkent a kórházban ápoltak száma, miközben 3-mal nőtt a lélegeztetőgépen lévőké. A kórházi kezelésre szorulók száma a második egymást követő napon csökken, ami jó jel a kilátások kapcsán, azonban ahhoz, hogy meggyőző csökkenő trendet lássunk, a következő napokban is folytatódnia kell ennek a mérséklődésnek.

Összességében tehát az látszik, hogy az 5. hullám lecsengőben van, ám a halálozások száma kifejezetten magas. A következő időszakban a járványgörbe alapján az elhunytak számában is látni kellene a fordulatot.

Jelenleg Baranya a legfertőzöttebb megye, de az ország észak-nyugati és észak-keleti része is magasabb népességarányos fertőzötti számokat mutat, mint a többi térség.

