Zoomokrácia vagy az irodák kinyírása? - A home office egyáltalán nem a Kánaán

A Covid szörnyűségeiről, társadalmi, gazdasági, emberi nehézségeiről rengeteg szó esett már, és megszülettek az első, a koronavírus nyerteseiről szóló tanulmányok is. A pandémiáknak ráadásul vannak „forradalmi” hatásai, vitathatatlanul ide tartozik a digitalizáció felgyorsulása. Több munkaadó és munkavállaló az irodai munkavégzés radikális megváltozásáról, hatékonyságának növekedéséről, a környezeti és esélyegyenlőségi dilemmák radikális új, pozitív útra tereléséről áradozik. Vegyük is végig ezt a három „áttörést”, vajon tényleg eljött a „Fehérgalléros Kánaán”? Spoiler alert: szó sincs róla, semmi nincs ingyen, ráadásul tenni is kell még ezek megvalósításáért.

Tévhit no.1.: Vivát home office! A munkavállalók hatékonysága nő, a munkaadók költsége csökken, mindenki happy.

Komolyabb válságok után a munka rendje valóban megváltozik. Anno a spanyolnátha-járvány lefutásával Európában nőtt a gépesítésre való igény, beindult egy kezdeti automatizációs hullám, a munkaadók is jobban kezdték megbecsülni/kevésbé kihasználni az alkalmazottjaikat. Hiszen az ember halandó, megbetegszik vagy odébbáll, a gépek nem. A koronavírus is régen várt áttörést hozott: a modern cégek gyorsabban, a technológiailag és munkakulturálisan elmaradottabbak lassabban, de komoly digitalizációba kezdtek. És végre a munkavállalók javára dőlt el minden főnök rémálma: elfogadottá vált a home office. A kezdeti lelkesedés sorra szállította a statisztikákat, hogy nemhogy nem csökken az irodai „termelés”, a munkaidő aktivitás, az ún. utilizáció, de meredeken nő, hiszen megspóroljuk a felesleges munkahelyre történő utazást, kávézást, folyosói pletykálkodást, ismerkedést, ebédelgetést. Sőt, végre a rugalmasságért cserébe a cégeknek esetleg már nem is szükséges túlórapénzt fizetniük, tehát az egész olcsóbbá is válik.

Ugyanakkor a fentiekben megspórolt idő és megnövekedett hatékonyság középtávon elillan.

Az alkalmazottak ügyintézésre, nem munkahelyi, hanem másfajta utazásra használják a munkaidőt, bezártságukban még többet interneteznek, töltenek a közösségi oldalakon, és hódolnak új otthoni hobbijuknak, vagy egyszerűen csak a rájuk háruló háztartási, otthoni gyereknevelési, vagy ápolási feladatok kötik le idejüket és energiájukat. A legszorgalmasabbak egyik online meetingről a másikba esnek, amelyek semmivel nem könnyebbek, mint az élő találkozások. A felesleges online státuszok, erőltetett zoomos kooperációk, megterhelő, hibrid-meetingek hamar iszonyú fejzsongáshoz, fáradtsághoz és teljesítményeséshez vezetnek.

Ráadásul az online térben való csapatirányítás, számonkérés, összetartás a legjobb főnökök számára is új, a legtöbb ember számára pedig kifejezetten nehéz és frusztráló kihívás. A kezdeti felfokozott helytállást és teljesítményt gyors hanyatlás követi, a százalékos teljesítmény, a sikermutatók visszarendeződnek, a digitalizációs eredmények újabb adminisztratív és emberi feladatokat kreálnak, a munkavállalók villámgyorsan kiégnek. Lehet, hogy nem kell dolgozói BKK-bérletet vagy túlórát fizetni többé, hiszen úgymond rugalmas a munkaidő, de cserébe érkezik a felgyorsult fluktuáció, a megtartás nehézségei, a kiégéses tünetek, az ugrásszerűen növekvő felvételi és betanítási költségek és a bérinfláció: na ennyit a hatékonyságról.

Tévhit no. 2.: A csocsóasztalon túl. Végre eljön a bérlők ideje az irodapiacon.

A Covid előtt az irodapiacon érezhető volt egyfajta tetőzés. Irány a modern iroda, de minél-kisebb-négyzetméter/dolgozó, sőt a főnököknek se legyen külön szobája, de cserébe legyen csocsóasztal Bermuda-háromszögből nem látszott a kiút. Csak az tűnt biztosnak, hogy az ingatlanfejlesztők és -üzemeltetők komfortosan ülnek a nyeregben. Aztán hirtelen kiürültek az épületek, aki csak tudott, home office-ba vonult.

Megvalósulni látszott a modern álom, ahol be sem kell járni az irodákba, és virtuális a főnök.

Megkezdődtek a lázas kalkulációk és tervezések, hogy ki hány szintet zár le és hány száz és ezer négyzetmétert ad vissza, vagy ad ki másnak, ami majd leviszi nemcsak az összköltséget, de a per négyzetméter bérleti díjakat is. Nem kell többé kávébekészítés, fűtés és mosdótakarítás sem, úgyhogy egy csomó pénzt megspórolunk és végre ezeknek az ingatlanosoknak se lesz akkora arca és bukszája. Aztán belelógott a kezünk, legalábbis a piszoárba.

Kiderült, hogy az új norma nem az emberek minél kisebb területre való összezsúfolása, hanem a nagyobb légtér, a hosszú padsorok és szűk szobák helyett a tágas, szellős irodák, az ún. együttműködési zónák (értsd: meeting szobák) kiterjesztése irányába halad.

Mindez megspékelve design ráncfelvarrással, barista pultokkal, tágas belső ebédlőkkel és még barátságosabb, szinte otthoni kényelmet idéző kivitellel – különben be sem teszi ide többet a lábát az a fránya, fertőzés-fóbiás, nagyigényű munkavállaló.

Vagyis nem lehet itt közép-távon sok négyzetmétert visszaadni, de ha valamit lehetne is spórolni, a kényszerű átalakítások ára sokkal magasabb lesz. Arról nem is beszélve, hogy ezek az ingatlanosok sem ma jöttek le a falvédőről, alaposan körbebástyázott, öt-tíz évre fixált díjakkal, és nem éppen bérlőbarát kondíciókkal a szerződésükben nem nagyon rezeltek be, amikor valaki irodát akart visszamondani, vagy szerződést módosítani: sok szerencsét ehhez - és már számolgatják is az építőipari áremelkedések, illetve a munkaerőhiány miatti felárakat a felújításokra, és a szerződésmódosításokból következő büntetődíjakat.

Tévhit no. 3.: Eljön a szabadság, egyenlőség kora. Reszkessenek az irodai smúzolók és zaklatók.

A Covid előtt is lendületben voltak a több diverzitást, esély- és a nemek közti fizetésegyenlőséget, a munkahelyi és feljebbvalói zaklatást elítélő törekvések. Úgy is tűnt, hogy hatalmas áttörés készül: hiszen virtuálisan mindenki egyenlő, csak egy 3x3 centis képkocka a zoom-meeting képernyőjén. A munkahelyi felvételiket online tesztekkel gyorsítják, robotok bírálnak, a jelentkezéshez fotót, sőt, néha már a nem és életkor megjelenítését sem kérik. Elég nehéz az online térben smúzolni vagy stréberkedni a büfében. A zaklatóknak sem könnyű virtuálisan lábat stírölni és a virtuális főnöki letolás sem olyan félelmetes.

És hát az egész csak a számítógépen zajlik, bármikor megszakítható, ugyebár?

A valóság ennél összetettebb. Valóban, kevésbé számít a személyes, fizikai benyomás, nem szenvedünk akkora előnyt vagy hátrányt, ha nem szépen kisminkelve vagy nem a legkékebb öltönyünkben parádézunk. Ugyanakkor az online térben is kell legyen valami személyiségünk: akkor majd megítélnek minket a számítógépes háttérről, a frizuránkról, a beszélőkénk és hangunk lesz a legfőbb kifejezőeszközünk. Többen arról számoltak be, hogy egy Zoom-meetingen sokkal egyszerűbb elhallgattatni egy kevésbé kedvelt vagy szimpatikus kollegát – hát hol itt a nagy elfogadás? És valljuk be, sok kényszeresnek egyszerűbb chat-üzenetekkel, kihívó fotók kérésével, vagy küldésével bombázni másokat – akár névtelen csatornákon – mint odaállni elé a folyosón és elhívni munka utáni lazulásra.

Érdekes módon több olyan kutatás van, miszerint pont, hogy nem a nők, hanem a férfiak érzik magukat a Covidos-hibrid irodai világ nyerteseinek. Hiszen ők most hivatalosan is rugalmasabban választhatják meg hollétüket és aktivitásukat, míg a nőket sokkal inkább nyomasztja a túlzott megfelelési kényszer, valamint az otthoni és munkahelyi kötelezettségek összemosódása. Valójában nem szűnik meg a kivételezettek szerepe és számossága sem, sőt, kialakulóban van egy törzsgárda: az a csapat, aki a covidos időkben is bejár, meetingel, munka után összetart, jól pozícionálja magát a főnöknél. És vannak a hasznos, eltűrt, de közép-távon szatellit teamtagok, akik ebben nem tudnak/nem akarnak részt venni.

Mit tehetnek a cégek?

Akármilyen furcsának tűnik, nekem még mindig szimpatikusabb az a munkaadó, aki világosan megfogalmazza, hogy hány irodai napot vár el az alkalmazottaktól, milyen munkatípusok és események történhetnek virtuálisan, átlátható szabályokat alkalmaz az előléptetések és premizálások kapcsán, amiben kitér arra is, hogy ezek miként függenek össze a rugalmas vagy otthoni munkavégzéssel. És aki továbbra is képezi a munkavállalóit: beosztottakat és főnököket egyaránt, hogy miként is kell ebben a világban együttműködni, oda-vissza elvárásokat és visszajelzéseket adni.

Az a jó cég, amely a digitalizációs eszközök, vívmányok oktatására rendes munkaidő, és nem szabadidő keretében ad lehetőséget, valamint nem engedi el a lemaradókat és távolról dolgozókat sem.

A megoldás kulcsa az előre, transzparensen definiált otthoni vs. irodai munkaidő elvárás, a munka és elfoglaltság típusok meghatározása, az online meetingek hosszának megfelezése, illetve megfelelő szünetek beiktatása. A csapatvezetőknek a hibrid munkavégzéssel és vezetői feladatokkal kapcsolatos tréningek előírása, a munkahelyi kultúra és csapatszellem egyéb, kreatív módon történő erősítése, a munkaadói brand szisztematikus építése, a kiégéses és egyéb megterhelésekre gyógyír well-being programok indítása, és még sorolhatnánk.

Vagy egyszerűen csak jó fej főnökök kinevelése és kinevezése.

