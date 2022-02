Megszületett a döntés: indiai és kínai vakcinával már lehet utazni Európába, a Szputyik marad tiltólistás

Portfolio 2022. február 23. 12:59

Megállapodtak az Európai Unió tagállamai, hogy a jövőben az összes WHO által jóváhagyott vakcinával be lehet utazni a kontinensre – írja a Reuters. Az eddigiek mellé így egy indiai és két kínai vakcina is felkerül a listára, az orosz Szputyikra viszont még mindig várni kell.