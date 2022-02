Micsoda?! Már bruttó félmillió forint a magyar átlagkereset?!

Decemberben 492 800 forint volt a bruttó átlagkereset a KSH friss adatai alapján, a vállalati szektorban 500 ezer felett alakult a fizetés. Ez kifejezetten magasnak mondható, azonban a december egyrészt kiugró hónap a jutalmak miatt, másrészt az átlagember nem keres ennyi pénzt. Ráadásul hiába nőnek gyorsan a keresetek, szinte az egésze bővülést elviszi az évtizedes magasságba emelkedő infláció.

Az év utolsó hónapjában igencsak kedvezően alakultak a keresetek a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss adatai alapján. A legalább 5 főt foglalkoztató vállalatoknál és a költségvetési szektorban 492 800 forint volt a bruttó átlagkereset, ami 9,7%-kal magasabb az előző év azonos időszakában mért adatnál. A nettó átlagkereset 328 ezer forinton alakult.

Csakhogy az átlagember nem az átlagkeresetet viszi haza, hiszen azt számos tényező torzítja, leginkább a magas keresetűek bére, ami jelentősen felfelé húzza az átlagot. Az átlagember a mediánbért viszi haza. Ha a fizetéseket sorbaállítjuk a legalacsonyabbtól a legmagasabbig, akkor a középen álló dolgozó fizetése bruttó 380 ezer forint volt, a mediánbér nettója pedig a Portfolio számításai szerint 252 ezer forinton alakult decemberben.

Érdemes azonban nem csak a legalább 5 fős cégeket és a költségvetési szektort megvizsgálni, hanem a teljes nemzetgazdaságot, beleértbe a legkisebb vállalatokat is. A KSH adatai szerint így már 478 ezer forint volt a bruttó átlagkereset, aminek a nettója 318 ezer forinton alakult. Utóbbi 10 ezer forinttal alacsonyabb annál, mintha csak az 5 főnél nagyobb cégeket vennénk figyelembe. A teljes nemzetgazdaságban a bruttó mediánkereset 362 ezer forinton alakult, míg a nettó medián 240 ezer volt a Portfolio számításai szerint. Ez az a fizetés, amit az átlagember megkapott decemberben.

A decemberi magasnak mondható kereseti adat a jutalmaknak és egyszeri juttatásoknak is köszönhető. A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 419 ezer forintra becsülhető. A növekedés itt is érdemi, a rendszeres kereset 9,7%-kal magasabb, mint egy évvel korábban.

A vállalati szektorban elérte az 512 ezer forintot a bruttó átlagkereset decemberben ami 8,4%-os növekedésnek felel meg. Ez azt jelzi, hogy a cégeknél kitartott a gyors bérdinamika az év végére is, ami a jutalmakban is meglátszott.

A gyors növekedésből azonban nem sokat éreznek az emberek. Az infláció ugyanis évtizedes magasságba emelkedett, decemberben már 7,4%-os volt. Ezért az év végére már a költségvetési és a vállalati szférában is kevesebb, mint 1%-kal nőtt a reálbér, miközben az év első felében még 3-5%-os növekedést láttunk.

A tavalyi év egészében:

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete – a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezeteknél – 438 800, közfoglalkoztatottak nélkül számolva 449 600 forint volt.

A nettó átlagkereset kedvezmények nélkül 291 800, a kedvezményeket is figyelembe véve 300 500 forintot ért el.

A bruttó és a kedvezmények nélkül számított nettó átlagkereset egyaránt 8,7, a kedvezmények figyelembevételével számított nettó kereset 8,4%-kal nőtt az előző évhez képest.

A bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 450 800, a költségvetésben 409 900, a nonprofit szektorban 419 100 forintot ért el, ami 7,8, 9,5, illetve 15,4%-os növekedést jelent az előző évhez viszonyítva. Az egyes előmeneteli rendszerekben előre ütemezett béremelések – köztük az orvosi béremelés, a bírák, ügyészek és a bölcsődei dolgozók illetményemelése – hatására a költségvetés bruttó átlagkereset-növekedése meghaladta a nemzetgazdasági átlag emelkedését. A nonprofit szektor jelentős keresetnövekedéséhez hozzájárult, hogy augusztus elejétől számos oktatási intézmény, fenntartójának változása miatt, a költségvetési szektorból ebbe a szektorba sorolódott.

A bruttó átlagkereset a pénzügyi, biztosítási tevékenység ágban volt a legmagasabb (758 700 forint), a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás területén a legalacsonyabb (267 500 forint).

A bruttó átlagkereset a teljes munkaidőben alkalmazásban álló férfiaknál 479 200, a nők esetében 401 700 forint volt, ez a férfiaknál 8,9, a nőknél 8,6%-os növekedést jelent egy év alatt.

A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 404 000 forintra becsülhető, 8,9%-kal magasabb, mint egy évvel korábban.

A reálkereset 3,4%-kal emelkedett, a fogyasztói árak előző évhez mért, 5,1%-os növekedése mellett.

A bruttó kereset mediánértéke 350 000 forint volt, ez 9,2%-kal meghaladta az egy évvel korábbit.

Mi várható idén?

Az idei évben az egyre súlyosabbá váló munkaerőhiány, illetve a minimálbér és a garantált bérminimum 20%-os növekedése miatt gyors béremelkedés várható. A legkisebb bérek jelentős növelése a többi bérkategóriát is magával húzza, különösen azokat, amelyek közel vannak ezekhez a bérekhez. Így idén érdemben 10% felett nőhetnek az átlagkeresetek, néhány előrejelzés szerint a 15%-ot is elérheti a növekedés. Azonban az infláció is magas lesz 2022-ben. Néhány hónapja még 3-4%-os áremelkedésre lehetett számítani, ma már 6-7%-os inflációs előrejelzések is vannak. Vagyis az idei béremelkedésből is igencsak sokat harap ki majd a drágulás.

Címlapkép: Getty Images