Még a koronavírust sem heverte ki, az orosz-ukrán háború máris odacsaphat az európai gazdaságnak

Oroszország Ukrajna elleni inváziója és a világ erre adott válasza komoly következményekkel járhat az európai gazdaságra nézve, az emelkedő élelmiszer- és energiaáraktól kezdve egészen a kereskedelmet és a tőkeáramlást korlátozó szankciók hatásáig.

Mindennek hatása lesz arra is, hogy az európai gazdaság végül milyen gyorsan áll talpra a két éve kezdődött koronavírus-válságból, és hogy az Európai Központi Bank milyen ütemben tudja majd megszüntetni a támogató monetáris politikáját. A Reuters elemzésében összeszedte, hogy mennyire sérülékeny az európai gazdaság, és milyen hatása lehet a háborúnak az egyes területekre.

Még magasabb infláció

Az eurózóna inflációja már az orosz-ukrán háború előtt is rekord magas, 5% feletti volt, de a háború nagy valószínűséggel azonnali energia- és élelmiszerár-növekedést hoz majd. Az Unió országai a gázbehozataluk 41%-át, olajbehozataluk 27%-át fedezik orosz importból fedezik - a behozatal bármilyen korlátozása azonnali emelkedést váltana ki az energiaárakban. Ez a gazdaság széles körében okozna problémákat: a lakossági energiaellátástól kezdve a magasabb szállítási és gyártási költségekig.

Az élelmiszer-szállítások is nagy valószínűséggel ütést kapnak. A földgáz a mezőgazdaságban is használatos, így a gáz árának emelkedése a mezőgazdasági termények árát is megemeli majd. Hovatovább, Ukrajna tavaly 33 millió tonna gabonát exportált - ha a szállításban bármilyen fennakadás lesz, az az egész világpiacon éreztetné a hatását.

A Bank of America Securities becslése szerint a háború eszkalációja 1%-ponttal 4%-ra növelheti az eurózóna inflációját 2022-ben.





Külkereskedelem és beruházás

Hogy a külkereskedelem mekkora ütést kap, az leginkább attól függ, hogy az EU-s vezetők milyen szankciókról döntenek az Európai Tanács rendkívüli, február 24-i ülésén. "Ezek lesznek a legszigorúbb intézkedések, amit valaha meghoztunk" - mondta Joseph Borell, az EU külügyi főképviselője.

Az oroszok agresszív magatartásának egyébként már megvan a hatása, az eurózóna exportkitettsége Oroszország felé nagyjából felére csökkent a Krím-félsziget 2014-es orosz megszállása óta. Az EU-s export ma nagyjából 80 milliárd eurót tesz ki Oroszország felé, ami az EU GDP-jének mindössze 0,6%-a. A fő exporttermékek a gépipari cikkek, autók, vegyszerek és feldolgozóipari termékek. Az országok közül a legnagyobb külkereskedelmi partner Németország (mind import, mind export terén elsők), de a franciák, hollandok, lengyelek, olaszok és belgák.

Erőteljes szankciókkal készülünk Oroszországgal szemben, amelynek lesz hatása az EU gazdaságára is. Erre fel kell készülnünk

- mondta Valdis Dombrovskis, az EU Bizottságának alelnöke.

Az EU ezen kívül a legnagyobb külföldi beruházó Oroszország területén, 2019-ben 311 milliárd eurót tett ki ez az összeg. Ez EU-s szempontból nem jelentős összeg: az Egyesült Államokba ugyanebben az évben 2160 milliárd eurót fektetett ki az EU. Az orosz befektetések az EU-n belül még kisebb összeget tesznek ki: 136 milliárd euró volt 2019-ben ez az összeg (a Reuters ugyan nem tér ki rá, de Magyarország számára az orosz beruházások kiemelten fontosak Paks II miatt), és az esetleges szankciókkal az orosz beruházások egy része vagy egésze teljesen elmaradhat Európában.

Ez csak egy kis része az Európai Unióba irányuló közvetlen tőkebefektetéseknek.

Tehát milyen hatása lehet a háborúnak az európai gazdaságra?

A gazdasági hatások természetesen negatívak lesznek - állapítja meg a Reuters. Az energia- és élelmiszerár-emelkedés rontja a lakosság vásárlóerejét és a fogyasztói hangulatot, a fogyasztás csökkenhet, a beruházások pedig gyorsan visszaeshetnek a következő hetekben és hónapokban. Mindezt már Christine Lagarde EKB-elnök is elmondta még korábban februárban.

Sőt, mivel az energiaárak emelkedése a legszegényebbeket sújtaná legnagyobb mértékben, a kormányok valószínűleg különféle támogatásokat jelenthetnek be, amelyek tovább ronthatják a koronavírus-járvány során egyébként is megtépázott tagállami költségvetések helyzetét.

A Bank of America elemzése szerint az eszkaláció 0,5%-ponttal vethetné vissza az európai növekedést,

elsősorban a fogyasztás visszaesése miatt. Sok európai fogyasztó ugyan megtakarításokat halmozott fel a járvány során, de ezen megtakarítások egy részét már elvitték a megugró költségek.

Mit tesz az EKB?

Nincs irigylésre méltó helyzetben a 19 ország monetáris politikáját ellátó Európai Központi Bank, az ukrajnai háború ugyanis egyszerre növeli az inflációs nyomást, és csökkentheti a gazdasági aktivitást Európában. Mivel az infláció már most is 5,1%-os (a jegybanki cél 2%), az EKB már elkezdte kivezetni a pandémiás eszközvásárlási programját, és további szigorításokat tervez. Ha az infláció tovább emelkedik, az EKB-n is nőhet a nyomás, hogy a tervezettnél hamarabb szigorítson,

még akkor is, ha ezzel jelentős ütést visz be az aktivitásnak.

Mások azzal érvelnek, hogy pont az orosz-ukrán háború miatt kell óvatosnak lennie az EKB-nak, és nem szabad kijelölnie egy konkrét záródátumot az eszközvásárlási program számára.

A jegybanknak két eszközvásárlási programja is van. A PEPP (pandémiás eszközvásárlási program) 2020 márciusában került bevezetésre, és havi szinten sokkal jelentősebb volt, mint az APP (eszközvásárlási program), amelyet 2015 óta több részletben alkalmazott az EKB. A PEPP a jelenlegi tervek szerint márciusban megszűnik, az APP pedig a harmadik negyedévig 40, majd havi 20 milliárdos összegben működik majd. Utóbbi kivezetésére nincs időpont, a jegybank akkorra ígéri a megszüntetését, ha az infláció a középtávú előrejelzések szerint tartósan meghaladja a 2%-ot.

Az EKB március 10-én tart kamatdöntő ülést, de a jegybankárok a mai napon is összegyűltek egy informális megbeszélésre Párizsban. Nem nehéz kitalálni, hogy miről fognak egyeztetni.

Címlapkép: Getty Images