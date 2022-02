Még az árstop sem rántotta le az inflációt - Szép lassan kezdhetünk aggódni?

Mindenkit meglepett, hogy a jegybank már 8% feletti inflációt vár februárra, és még a következő hónapokban is gyors lehet a pénzromlás. Ez ellentmond annak az eddig széles körben elfogadott várakozásnak, hogy túl vagyunk a csúcson, a következő időszak pedig az infláció ereszkedéséről szól majd. A rossz hír az, hogy még a gazdaságra rendkívül káros árstop-intézkedésekkel sem sikerült ezt elérni.

Februárban tovább emelkedhetett az infláció, ami meghaladhatja a 8%-ot, sőt a 8,5%-ot is megközelítheti az MNB szerint. Ráadásul a következő hónapokban is magas pénzromlást vár a jegybank. Az MNB közlése azért is kellemetlen, mert a szakértők döntő többsége az infláció mérséklődésére számított a januári, 7,9%-os csúcs után. A pénzromlás lassulása azonban nagyon úgy néz ki, hogy egyelőre elmarad.

Természetesen az egész világon az inflációs meglepetések korát éljük, ami a jegybankoknak komoly fejtörést okoz, így az MNB sem állhat le a szigorral. A Covid miatt még most is kereslet-kínálati súrlódások vannak, alapanyaghiányok nehezítik a termelést, időszakos korlátozások lépnek életbe, és elszálltak az energiaárak – ez csak néhány probléma a legtöbb országot sújtó kihívások közül. A magyar lakosság helyzete azonban az év elején három dolog miatt különböző:

az egyik az, hogy nálunk a munkaerőhiány mellett – ami eleve felhajtja a béreket – még egy hatalmas, 20%-os minimálbéremelés is tetézi az inflációt,

a másik, hogy a költségvetési konszolidáció helyett rengeteg pénz hullik a családokra és a nyugdíjasokra az szja-visszatérítés és a 13. havi nyugdíj formájában, ami tovább fűti az egyébként is erős keresletet,

a harmadik pedig az, hogy a rezsi befagyasztása miatt az energiaárak robbanása közvetlenül nem érinti a lakosságot – viszont a vállalatok magasabb energiaárai nálunk is beépülnek más termékek és szolgáltatások árába.

Összességében tehát egy erősödő globális inflációs környezetben Magyarországon egyrészt a rezsiárak befagyasztása lefelé húzza az inflációt, másrészt a jövedelmek választások miatti gyors növelése felfelé tolja azt. Az olaj a tűzre pedig nem más, mint az a hatalmas pénzszórás, amely az szja-visszatérítés és más transzferek formájában hullik a háztartásokra. A GKI felmérésében látjuk ennek a hatásait: gyakorlatilag mindenki úgy emeli az árakat, ahogy akarja, mert olyan erős a kereslet. A kereskedelemben átárazás szempontjából a 2008-09-es világgazdaság válság óta nem látott szinteken vagyunk, előtte pedig utoljára az ezredfordulón akartak csak ilyen sokan árat emelni.

Az iparban, az építőiparban és az üzleti szolgáltatások terén is meredeken megugrott azok száma, akik emelni szeretnék az árakat. Több szektorban a kutatás kezdete óta nem voltak ilyen jelentős áremelési szándékok.

Ezek alapján egyre nehezebb lesz megállítani az áremelkedési folyamatot, így pedig hónapról-hónapra nő az esélye annak, hogy az infláció magas szinten marad. Ezt érzi a lakosság is, akiknek az inflációs várakozása folyamatosan emelkedik.

Nem mutatnak más képet a jegybank inflációs mutatói sem, illetve a januári átárazási adatok, amelyek arról tanúskodnak, hogy a vállalatok nagyon jelentős mértékben növelték az árakat az év elején. És semmi sem utal az árérvényesítő képességük gyengülésére, a belső kereslet mérséklődésére, vagy a globális nyersanyag- és alapanyagárak visszaesésére. Sőt, miután a kínálat hazánkban is alig tud lépést tartani a kereslettel, így még kényelmesebb pozícióba kerülnek a vállalatok árazási szempontból.

A minimálbér- és bérminimum idei 20%-os emelése önmagában is azzal a veszéllyel járt, hogy a visszatérő infláció közepette kialakítja az ár-bér spirált (hiszen egyetlen vállalat sem tudja lenyelni a többi bérkategóriában is jelentkező nyomást), azonban az energia- és alapanyagárak elszállása és a vártnál erősebb kereslet miatt ez valósággá vált.

Ezért már nem kérdés, hogy Magyarország az ár-bér spirál útjára lépett. A kérdés már az, hogy meg tudjuk-e állítani azt a folyamatot, amikor az árak és a bérek egymást erősítő folyamatként emelkednek tovább és tovább.

Néhány hónapja még azt lehetett gondolni, hogy aki 4-5%-os béremelést tud kiharcolni, annak is kismértékben növekedhet az életszínvonala, ma viszont már arról van szó, hogy 6-7% alatti béremeléssel nem lehet a reáljövedelem növekedéséről beszélni. Ez pedig folyamatosan emeli a dolgozók bérelvárását, és a néhány hónappal ezelőtti bértárgyalások eredménye ma már a kukában van a munkaerőhiányos ágazatokban. Ezekben a szektorokban negyed, illetve félévente kezdik el felülvizsgálni a vállalatok a béreket, hogy ne emelkedjen nagyot a fluktuáció.

A fentiek tükrében talán már nem is annyira meglepő, hogy az infláció csökkenése várat magára. A februári – várhatóan – új rekord viszont különösen fájó, hiszen a gazdaság szerkezetére és az üzleti környezetre nézve rendkívül káros árstop-intézkedésekkel sem sikerült letörni az inflációt. A kormányzat szerint a rezsiárak befagyasztása önmagában 1-1,5%-ponttal, üzemanyagár-stop 0,5%-ponttal, az élelmiszerár-stop pedig 0,9%-ponttal csökkenti az inflációt. A piaci folyamatok alapján tehát a kabinet szerint 2-3%-ponttal nagyobb lenne a pénzromlás, mint árstop-intézkedésekkel. Ezt a képet árnyalja, hogy a kiskereskedelemre rálátó szakértők azt mondják, hogy az árstoppal nem érintett termékekre már szét is osztották a boltok a veszteségüket, vagyis megemelték ezeknek a termékeknek az árát, amit meg is tehettek, hiszen a belső kereslet (a fogyasztás) erős.

Mindenesetre ha a kormányzati számításokból és az MNB előrejelzéséből indulunk ki, akkor februárban 10-12% körül lenne az infláció Magyarországon árbefagyasztások nélkül.

Egyszer azonban – talán már a választások után – megszűnik a kormányzati árbeavatkozások egy része, legalábbis ami az élelmiszereket és a benzinárakat érinti. A jegybanki várakozás szerint a következő hónapok is a magas inflációról szólnak majd, és könnyen lehet, hogy az árstop megszüntetése után még egyet ugrik majd a pénzromlás. Vagyis: az árstop miatt a boltok kétszer emelnek.

Egyszer – ezekben a hónapokban – szétosztják az árcsökkentett termékeken elkönyvelt veszteséget a többi árucikken,

másodszor pedig visszaemelik a piaci árra a befagyasztott termékek árát az árstop lejártával.

Miután pedig az árak lefelé általában rugalmatlanok, a kereslet pedig erős marad, így semmi sem készteti majd arra a boltokat, hogy csökkentsék vissza azoknak a termékeknek az árát, amikre korábban szétosztották az árstop veszteségét. A benzinkutakon is visszaáll a piaci ár, ami miatt újra aggódhatunk a másodkörös hatások miatt, hiszen az üzemanyagárak emelkedése könnyen beépül más termékek és szolgáltatások árába.

Az inflációs kép tehát nem szép. A külső, elsősorban kínálati eredetű ársokkok miatti átárazás még mindig tart, eközben pedig a belső, főként keresleti jellegű árfelhajtó tényezőket éppen akkor sikerült élesíteni, amikor a legfontosabb lenne, hogy a várakozásokon keresztül beinduló másodkörös hatások ne erősödjenek fel. Habár a monetáris szigorítás megkezdődött, a költségvetési hiány tartósan magas, ami folyamatosan táplálja a magas inflációt. A tavalyi év második felét - a gazdaság helyreállásával párhuzamosan - nem használta ki a kormányzat a büdzsé konszolidációjára, az idei év első hónapjainak intézkedései pedig olajat öntöttek az infláció tüzére. A politikai (választási) racionalitás tehát most a szokásosnál is látványosabban ment szembe a gazdaságpolitikai racionalitással.

Természetesen még mindig nem kizárt, hogy a kínálati sokkok lecsengésével az infláció gyorsan helyrerázódik. De a belső árfelhajtó tényezők, valamint a 2021-2022-es költségvetési és jövedelempolitika lépései minden korábbinál nagyobb kockázatot jelentenek erre az optimista pályára nézve. Márpedig ha az infláció magas szinten ragad, akkor azt csak súlyos növekedési áldozatok árán lehet visszaráncigálni a földre. Ez esetben pedig utólag senki nem fogja az gondolni, hogy a 2021-2022-es gazdasági lendületért cserébe megérte elszabadítani az árakat.

