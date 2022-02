Rendkívüli döntést hozott a magyar kormány az orosz-ukrán háború miatt

Két kormánydöntés jelent meg a csütörtök esti Magyar Közlönyben. Az egyik az orosz-ukrán válság miatt a menekültek érdekében hozott fontos döntés, a másik pedig a Nemzetbiztonsági Operatív Törzs létrehozásáról rendelkezik.

"Az Ukrajna területéről érkezett ukrán állampolgár, valamint az Ukrajnában jogszerűen tartózkodó harmadikországbeli állampolgár tekintetében a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 84. alcímét nem kell alkalmazni" - szól a közlönyben megjelent "a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény menekültügyi eljárás átmeneti szabályainak eltérő alkalmazásáról" című rendelet, melynek második paragrafusa kimondja:

Az 1. § szerinti személyeket a Kormány a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 19. § b) pontja alapján ideiglenes védelemre jogosultként ismeri el.

A 84. alcím a fent idézett törvényből azt szabályozza, hogy a külföldi állampolgár hogyan nyújthat be menedékjogi kérelmet. Többek között arról is szó van ott, hogy a kérelmet diplomáciai képviseletén (nagykövetségen) lehet benyújtani, a menekültügyi hatóság által meghatározott és közzétett tartalommal.

A rendelet még ma 22 órakor hatály a is lépett, így az ukrán-magyar határon átkelő tömegekre már érvényesíthető:

Korábban a Kormányzati Tájékoztatási Központ azt közölte, hogy csütörtökön Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével megkezdte működését a Nemzetbiztonsági Operatív Törzs. A kormány különös hatáskörű szakmai döntés-előkészítő testülete az orosz-ukrán konfliktussal kapcsolatos kormányzati feladatok koordinálására jött létre. Az este megjelent közlöny tartalmazza a törzs létrehozásáról szóló határozatot. Az orosz-ukrán konfliktus miatti "szükséges intézkedések végrehajtása érdekében az állami szervek tevékenységét össze kell hangolni". A Nemzetbiztonsági Operatív Törzset a miniszterelnök távollétében a Miniszterelnöki Kormányiroda nemzeti információs államtitkára vezeti

A KTK bejelentette: a Nemzetbiztonsági Operatív Törzs döntött arról is, hogy Magyarország védelmet nyújt az ukrajnai menekülteknek. Ők a kérelmüket Magyarországon is benyújthatják. Kitértek arra is, hogy Magyarország természetesen védelmet nyújt a szomszédos Ukrajnából menekülőknek, nemcsak a kárpátaljai magyaroknak, hanem az ukrán állampolgároknak is.

Az Ukrajna területéről érkező ukrán állampolgárok, illetve az Ukrajna területén jogszerűen tartózkodó ukrán állampolgársággal nem rendelkező személyek Magyarországon is benyújthatják menekültügyi kérelmüket, és a magyar hatóság ideiglenes védelemre jogosultként ismeri el őket. A menekültek befogadására való felkészülés is megkezdődött - közölte már korábban a Kormányzati Tájékoztatási Központ.

A Nemzetbiztonsági Operatív Törzs tagja Orbán Viktor kormányfő; Pintér Sándor belügyminiszter; Benkő Tibor honvédelmi miniszter; Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter; Varga Mihály pénzügyminiszter; Kovács József, a Miniszterelnöki Kormányiroda nemzeti információs államtitkára; Ruszin-Szendi Romulusz, a Magyar Honvédség parancsnoka; Bunford Zsolt János, az Információs Hivatal vezetője; Bárdos Szabolcs, az Alkotmányvédelmi Hivatal vezetője; Béres János, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat vezetője; valamint Szabó Hedvig, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat vezetője.

A Nemzetbiztonsági Operatív Törzs ülésének állandó meghívottja Rogán Antal, a miniszterelnök kabinetfőnöke; Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter; Nagy János, a Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár és Bordás Gábor, a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára.

