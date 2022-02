Megsemmisült a világ legnagyobb repülőgépe a kijevi harcokban

Az Antonov An-225 típusú gépet az 1980-as évek végén tervezték meg és építették meg Kijevben, elsődleges feladata az volt, hogy a szovjet űrprogramhoz alkatrészeket szállítson. A 84 méter hosszú, 6 hajtóműves gép maximális felszállótömege 640 tonna volt.

Az elmúlt években ritkán emelkedett csak a levegőbe, az ukrajnai harcok során a kijevi Hostomel reptér közelében semmisítették meg.

A Mrija (Mriya) ukrán szó, magyar jelentése „álom”.

This was the world’s largest aircraft, AN-225 ‘Mriya’ (‘Dream’ in Ukrainian). Russia may have destroyed our ‘Mriya’. But they will never be able to destroy our dream of a strong, free and democratic European state. We shall prevail! pic.twitter.com/TdnBFlj3N8