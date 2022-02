Megvan az újabb uniós szankciós csomag Oroszországgal szemben!

Portfolio | MTI 2022. február 27. 21:46

Elfogadták az uniós külügyminiszterek a harmadik oroszellenes szankciós csomagot – jelentette be a tárcavezetők vasárnap esti online tanácskozását követő brüsszeli sajtótájékoztatón Josep Borrell külügyi főképviselő. Azt is hangsúlyozta a Reuters tudósítása szerint, hogy az intézkedések jogilag már hétfőig hatályba lépnek, így tehát hamarabb, mint például az orosz jegybank reagálni tudna a saját tartalékai kb. felét érintő blokkolásra. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is bejelentette az ülés után, hogy elfogadták az újabb oroszellenes csomagot, igaz a pontos részletek még nem ismertek, csak az intézkedések keretei.