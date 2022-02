Rendkívüli interjúban beszélt Orbán Viktor az orosz-ukrán konfliktusról

Portfolio 2022. február 27. 18:00

Rendkívüli interjút adott Orbán Viktor az M1-en, melyben többek között kiemelte, hogy Magyarországnak ebből a háborúból ki kell maradnia, éppen ezért nem is szállítunk fegyvert Ukrajnának. A Magyarországra érkező ukrán menekülteket azonban kötelességünk segíteni és az unióval is egységes állásponton kell lenni. Az uniós szankciós csomag nem érinti és nem is fogja érinteni Magyarország energiabiztonságát.