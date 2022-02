Ellepte az első érzékelhető menekülthullám Budapestet

Megérkezett a Nyugati pályaudvarra az első, nagyobb menekültcsoportokat szállító vonatok Ukrajna felől, és gyűlnek a menekültek a Keleti pályaudvaron is - tudósít a Telex a helyszínről.

A Telex alapján reggel óta érkeznek a nagyobb menekültcsoportok Záhony felől a fővárosi Nyugati pályaudvarra, ahol három pult várja a beérkezőket:

egy azokat, akik a reptérre mennek tovább,

egy azokat, akiknek nincs hova menni,

és egy azokat, akik vonattal mennek tovább Lengyelország felé.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 02. 27. Díjmentesen utazhatnak az Ukrajnából érkezők a MÁV járatain

Utóbbiakat a Keletibe szállítja át a BKK-BKV erre a célra beállított busza, emiatt egyre több menekült gyűlhetett össze a Keletiben. Eredetileg a lengyel vonat csak este indult volna, de a Telex információi szerint a MÁV megoldotta, hogy az már délután megérkezzen.

Akiknek nincs hova menni, azokat a fővárosi önkormányzat vagy a szeretetszolgálatok helyezik el.

A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI) már megnyitott egyik szállásán is 120 menekültvendéget helyeztek el. A családok egy része tovább is indul nyugat-európai országok felé, de többen úgy nyilatkoznak – általában a kárpátaljai magyar családok –, hogy szeretnének tartósan Magyarországon maradni. A tudósítás szerint az ukránokon kívül rengeteg külföldivel lehetett találkozni a menekülők között, kínaiak, ecuadoriak és nigériaiak is voltak köztük, például egyetemisták.

A BRFK közleménye szerint a rendőrök a Keleti és a Nyugati pályaudvaron a társszervekkel fogadják a menekülteket, és megadnak minden segítséget. A Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Készenléti Rendőrség erői a Keleti és a Nyugati pályaudvaron segítik az Ukrajnából vonattal érkező menekülteket. Ellátásuk, szállításuk, elszállásolásuk érdekében a rendőrök folyamatosan tartják a kapcsolatot a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, a Magyar Államvasutak Zrt., a Budapesti Közlekedési Központ, a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság, valamint a segélyszervezetek munkatársaival.

Címlapkép forrása: Getty Images