Német tabuk dőlnek az orosz invázió miatt: az atom és a szén is jól jön most

Az orosz-ukrán háború miatt irányt kell váltanunk, hogy leküzdjük az oroszoktól való energiafüggőségünket és így gyakorlatilag nincsenek tabuk a német energiamix kialakításában – derült ki Olaf Sholz német kancellár és Robert Habeck gazdasági miniszter vasárnapi szavaiból, hiszen gyakorlatilag a szén- és nukleáris alapú erőművek üzemidő hosszabbításának lehetőségét is kinyitották, ami tabuk ledöntését jelenti az országban.

A Reuters összefoglalója szerint Scholz a Bundestag speciális ülésén azt jelentette be, hogy két új LNG-terminált épít az ország Brunsbüttelben és Wilhelmshavenben, illetve további 2 milliárd köbméternyi gáztárolót épít (jelenleg 24 milliárd köbméternyi a kapacitás, amelyek együttes töltöttsége most 30%), illetve további földgázt is vásárolnak a világpiacon az EU-val összehangolt módon.

Egy zöldpárti képviselő pedig azt is jelezte, hogy az átmenetileg szennyező technológiák (szén) felé fordulás mellett egy új törvényjavaslat azt tűzi ki célul, hogy 2035-re 100%-ban megújuló alapú legyen a német áramtermelés forrása.

Robert Habeck ki is mondta, hogy az orosz-ukrán helyzet és az oroszoktól való túlzott energiafüggőség miatt most nincsenek tabuk, így akár az is elképzelhető, hogy meghosszabbítják annak a három reaktornak az üzemidejét, amelyeket utolsóként idén év végén akartak volna leállítani, emellett a szénalapú erőművekre való nagyobb támaszkodás sem tabu már, miközben eddig az volt a terv, hogy 2030-ra teljesen kivezetik az ilyen erőműveket.

A nagy jelentőségű jelzések azután érkeztek, hogy az orosz invázió miatt Scholz már néhány napja bejelentette: nem fog működési engedélyt kapni az Északi Áramlat 2 és a lengyelek azt is kérték, hogy az Északi Áramlat 1-et is blokkolják a németek.

Scholz egyébként azt is bejelentette, hogy drámai mértékben megnövelik az ország katonai kiadásait:

Kapcsolódó cikkünk 2022. 02. 27. Brutális haderőfejlesztés: Putyin agressziója megváltoztatja Németországot

Címlapkép forrása: Hannibal Hanschke/Getty Images