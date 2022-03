Ez nem néz ki jól: elszállt az infláció Európában - és a java még csak most jön

Németországban közzétették a februári inflációs adatot, és nincs minek örülni: az áremelkedés meghaladta az elemzői várakozásokat, és jelentős gyorsulást mutatott januárhoz. Hasonlóan alakult az olasz és a spanyol infláció is.

Közzétette a német statisztikai hivatal a februári inflációt, és elég csúnya a kép: az éves áremelkedés 5,5%-ra gyorsult a januári 5,1% után. Az elemzők is számítottak áremelkedésre, de a friss adat az 5,4%-os várakozást is meghaladja.

Nemcsak a német, de az olasz infláció is meghaladta a várakozásokat: az éves áremelkedés 5,7% volt, ami magasabb az előző havi 4,8%-nál és az elemzők által várt 5,3%-nál is. A spanyol infláció is magasabb volt a vártnál: a statisztikai hivatal 7,5%-ot mért az elemzők által várt 6% helyett. Januárban még 6,1% volt az éves áremelkedés.

Az eurózóna inflációját holnap közlik, de a fentiek alapján kellemetlen meglepetésre számíthatunk.

A februári áremelkedésben még nincs is benne jelentős mértékben az orosz-ukrán háború hatása. Februárban már emelkedett az energia ára a lehetséges konfliktus hatására, de az energiaárakban igazán csak a márciusi áremelkedésben lesz majd érezhető a hatása - már amennyiben nem rendeződik gyorsan a helyzet, de a kilátások nem ezt mutatják.

A jegybankárok és elemzők várakozása szerint az eurózóna inflációja az év második felében mérséklődött volna, de az Oroszországra kivetett szankciók miatt könnyen lehet, hogy az energiaárak nem mérséklődnek a következő hónapokban. A jegybank március 10-én tart kamatdöntő ülést, és elképesztően nehéz helyzetben vannak: a háború egyszerre fékezi a reálgazdasági teljesítményt és emeli az inflációt.

