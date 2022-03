Rendkívüli bejelentés a kormánytól: támogatja az ukránok gyorsított EU-csatlakozását

További részletek hamarosan.

Az elmúlt napokban felpörgött az ukránok esetleges EU-tagságával kapcsolatos híráramlás, hiszen vasárnap Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök jelezte, hogy az ukrán nép Európához tartozik, és ezt meglovagolva Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hivatalosan is benyújtotta hétfőn a csatlakozási kérelmet, az állam- és kormányfők testületét vezető Charles Michel európai tanácsi elnök pedig jelezte, hogy majd egy alkalmas időben sort kerítenek a témáról szóló egyeztetésekre. Ezután kedden sorra érkeztek a hírek, hogy például a román elnök is támogatja Ukrajna gyorsított csatlakozását, most pedig a magyar kormány is nyilvánosan kiállt ennek a témának a támogatása mellett.



Fontos látni, hogy az ukránok gyorsítottt EU-tagságának esélye nem reális, ez inkább egy szimbolikus lépés, ami szignált küld az ukránok felé, hogy az EU ezen a módon is támogatja őket, mint ahogy tegnap például az uniós áramrendszerrel való szinkronizáció útján is. Gyorsított tagsági felvételre nincs hivatalos procedúra és egyébként is rengeteg tárgyalási fejezetet kell sikeresen, sok éves egyeztetések után lezárni, hogy egyáltalán bárkiből tag legyen. A nyugat-balkáni országoknak sem sikerült ez még, pedig már évek óta zajlik egy tárgyalási-közeledési folyamat. A macedónok és az albánok felvételét Emmanuel Macron francia államfő nemrég vétózta meg és átfogó reformot is szorgalmazott a belépés feltételekhez kötéséről és esetleges visszafordításáról is.

A gyorsított EU-tagság realitásáról tegnap egy uniós illetékes már név nélkül nyilatkozott, azt mondta: semmi esélye egyelőre, így tehát ez a mostani lépés inkább az oroszokkal való egyezkedési folyamatban egyfajta felajánlási alap megképzése lehet, hogy az egyébkéntz sem reális, de kifelé fontos ígéretből végül kihátrál az ukrán vezetés, hogy cserébe a béke feltételeit ki tudják alkudni.

