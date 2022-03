Leszállt a tiltás ellenére egy orosz gép Pozsonyban, fontos szállítmányt hozott

A lapnak a szlovák gazdasági minisztérium megerősítette, hogy a gép nukleáris fűtőanyagot hozott, amit erőművekben használnak. Az orosz repülőgép érkezésének oka az lehetett, hogy Szlovákia az uniós tagállamok között az utolsó volt, ami bevezette a tiltást

A gép leszállásához, illetve a fehérorosz és lengyel légtéren való áthaladásához a humanitárius segélyek és nukleáris fűtőanyagok esetében alkalmazható mentességi lehetőséget használták fel. Ez is mutatja, hogy még háborús helyzet mellett is olyan a nukleáris terület, hogy az erőművek folyamatos működésének biztosításához kivételes eszközökre is lehetőség van. Idehaza is törvényi előírás, hogy a paksi atomerőműnek legalább két évre előre elegendő fűtőanyagot kell tárolnia, hogy bármiféle esetleges szállítási zavart jó előre ki lehessen védeni.

