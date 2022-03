A háború előtt talált magára a magyar ipar

Januárban az ipari termelés volumene (szezonálisan és munkanap-hatással igazítva) 1,9%-kal volt magasabban, mint decemberben. A szektor 2021 utolsó negyedévétől kezdve érezhetően kezdett magára találni, ám az ukrán háború a kilátásokat nagyon ködössé változtatta.

Az előzetes adat szerint az ipari kibocsátás új csúcsra emelkedett januárban, és most már érdemben meghaladja a koronavírus-válság előtti szintet.

Az első közléskor a KSH nem ad részletes bontást, de szóban jelezte, hogy a bővüléshez a feldolgozóipari alágak többsége hozzájárult. A legnagyobb súlyú járműgyártás hathavi csökkenés után újra nőtt, a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása gyakorlatilag stagnált. Az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása az ipari átlag feletti mértékben emelkedett. Sajnos ezek a megállapítások az éves összevetésen alapulnak, ami megnehezíti annak feltérképezését, hogy az év eleji lendületet mely területek adták. Ami ez alapján biztosnak látszik, hogy az ipar magára találása nagyrészt annak köszönhető, hogy a járműipar termelése kezd helyreállni. Ezek szerint az ellátási problémák enyhültek az ágazatban.

A kilátások alapvetően kedvezők lennének, hiszen a termékek iránti (export)kereslet eddig is megvolt, a kínálati súrlódások okozták a termelés akadozását. Az ukrán háború azonban alaposan belerondított a képbe. Egyelőre a hatások feltérképezhetetlenek, de mind keresleti, mind kínlati oldalról okozhat sokkhatás. Az már kiderült, hogy márciusban az Audinak újra ellátási problémái léptek fel az ukrán alapanyag-ellátás csúszása miatt, és várható, hogy más területeken is lesznek kisebb-nagyobb problémák. Az európai gazdaság is lassulhat az üzleti környezet romlása miatt, ami keresleti oldalról okozhat problémát.

Összességében azért az ipar várhatóan bőven növekedési pályán marad, de ennek mértékét illetően előrejelezni a mostani helyzetben lehetetlen. Az első negyedév mindenesetre még erős lehet, hiszen várhatóan a februári teljesítményt sem befolyásolta még az orosz agresszió.

