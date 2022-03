Háború, szankciók, gazdasági krízis - Mi lesz így a Dunaferr vasműjével?

Az orosz-ukrán háború, valamint az arra adott nyugati, Oroszország ellen hozott szankciók hatásai több szálon is közvetlenül érintik a dunaújvárosi gyárat. Nem véletlen, hogy ezért a társaság vezetése pénteken közleményt adott ki. A cég elmondása szerint a termelés jelenleg is biztosított, az alapanyag-ellátásban eddig komolyabb fennakadások nem voltak.

A vasmű a közleményében elismeri, hogy "némi termeléscsökkenésre az elmúlt napokban sor került, de a vállalat folyamatosan dolgozik azon, hogy alkalmazkodjon a kialakult körülményekhez".

"Az ellátási láncok biztosítása érdekében folyamatosan figyelemmel kíséri a társaság azokat a globális eseményeket, melyeknek hatása lehet a termelés zavartalan fenntartására. A Dunaferr felkészült arra is, hogy átalakítsa logisztikai és beszerzési útvonalait, és szükség esetén más forrásokból oldja meg a termeléshez szükséges anyagok beszerzését" - írták a Portfolio-hoz eljuttatott tájékoztatásukban, ami arra utal, hogy komoly kockázati forgatókönyvek léteznek a társaságnál.

Ez nem is meglepő, hiszen az orosz-ukrán háború egyre súlyosabb, és ezért a térségből érkező alapanyagok beszerzése is egyre nehézkesebb lehet.

A társaság arra is kitér, hogy "az acélpiacon az árak jelenleg magasak, és emelkedik a kereslet is az acél termékekre". Szól azonban a piaci körülmények negatív hatásairól is.

Mindez kedvező a Dunaferr számára, azonban az energiaárak továbbra is rendkívül magasak – például az egy évvel ezelőtti árszint mintegy ötszöröséért tudja beszerezni a vállalat a földgázt.

A társaság pozitív üzenetet is küld, ebben a helyzetben, a térség legnagyobb foglalkoztatójaként nem is nagyon tehet mást, főleg egy ilyen példa nélküli és kiszolgáltatott helyzetben: "összességében a Dunaferr bizakodó és továbbra is stabilan tud termelni". Arra is kitér a cég, hogy elindítottak egy segélyalap programot, melynek keretében többek között "a vállalat közel 100 főnek tud azonnal munkát biztosítani üzemeiben, különböző munkakörökben". A kezdeményezésben munkát vállalni szándékozó emberek számára bért, lakhatási támogatást, egyszeri rendkívüli munkakezdési segélyt és más juttatásokat is biztosít a cég.

Van hiányzó pont

A társaság nyugtató célzattal adta ki a tájékoztatását, feltehetőleg annyi megkeresés érkezett, hogy ez már elkerülhetetlen volt. A Portfolio-hoz is eljutottak korábban olyan hírek, miszerint a kohó teljesítményét is vissza kellett fogni az alapanyag-ellátási problémák miatt.

Mindezek mellett vannak fájóan hiányzó információk a közleményből. Magyarországon talán a dunaújvárosi vasmű az egyik olyan működő cég, amelyik a leginkább érintett közvetlenül és több csatornán is az orosz-ukrán háborúban.

Az ellátási problémákat érinti a társaság, ugyanakkor nem közölt részleteket azzal kapcsolatban, hogy a harcok mennyiben sújtják az ellátási láncot és a vasúti szállításokat. Két napja az is ismert, hogy az Európai Unió szankciós listájára tette a Vnyesekonombankot, amely közvetetten tulajdonosa a dunaújvárosi gyárnak. (A Dunaferr tulajdonosa közvetlenül a ciprusi székhelyű Steelhold Limited (99,6%-ban). A Steelhold Limited felett is áll egy tulajdonosi struktúra 25% - 1 szavazata van Szergej Tarutának, 25% - 1 szavazata Oleg Mmkrtchannak, a Vnyesekonombanknak 50% + 2 szavazata van a tulajdonosi döntéshozatalban.) Arról sincs semmilyen információ egyelőre, hogy ezek a szankciók hogyan befolyásolják a cég működését. Az is lehet, hogy ennek a hatásait még nem lehet felmérni, ezért korai lenne beszélni erről, viszont a társaság megemlíthette volna legalább a közleményében.

