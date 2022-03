Jön az orosz gáz, mégis extrém magasságban a gázár - Miért?

Portfolio 2022. március 04. 10:22

A három legfontosabb európai gázszállítási útvonalon továbbra is küldik az oroszok a gázt, sőt az ukrán-szlovák határon szokatlanul sok gázt küldenek a háború kitörése óta Nyugatra, de ezzel együtt is az egekben ragadtak a gázárak Európában a következő hónapokbeli tőzsdei jegyzések alapján. Az orosz energiahordozókkal kapcsolatos nyugati embargós tervek „megteszik a hatásukat” és Orbán Viktor kormányfő is elismerte a ma reggeli rádióműsorban, hogy a magas gázárak bizony a rezsicsökkentés fenntartásán keresztül jelentős pénzbe kerülnek.