Újabb csapást mérhet az EU az orosz pénzügyi rendszerre, importtilalom is jöhet

A brüsszeli NATO-tanácskozásra érkezve az ír külügyminiszter árulta el a készülő újabb uniós szankciós kör lépéseit.

Simon Coveney (képünkön) azt mondta, hogy még több orosz bankot tilthatnak ki a globális banki levelező rendszerből, a SWIFT-ből és várhatóan kitiltják az orosz hajókat az EU kikötőiből, továbbá az oroszok néhány fontos exporttermékét is kitilthatják – tudósított a Reuters.

A tárcavezető úgy fogalmazott a tudósítás szerint, hogy

több orosz bank is kikerül a SWIFT rendszerből. Valószínű, hogy az összes orosz lobogó alatt közlekedő hajónak megtiltják az EU kikötőibe való belépést. Azt is feltételezem, hogy más importot is betiltunk, mint például az acélt, a faanyagot, az alumíniumot és esetleg a szenet is.

A minap bejelentett harmadik uniós szankciók során hét orosz bankot zártak ki a SWIFT-ből, itt a részletek.

Ma az ülésre érkezve Josep Borrell uniós külügyi főképviselő is előrevetítette, hogy bármilyen lépés jöhet még a következő szankciós körben, akár az orosz gázszállítások megtiltása is:

Címlapkép forrása: Európai Unió, az Európai Tanács médiatára.