Elhagyta hazáját a korrupciógyanúba keveredett spanyol ex-király

Az Egyesült Arab Emírségekben marad I. János Károly volt spanyol király - jelentette be hétfőn a spanyol királyi palota, nem sokkal az egykori uralkodó ellen korrupció gyanúja miatt indított nyomozás lezárása után.

I. János Károly az után tette át székhelyét az emírségekbe, hogy a spanyol vádhatóság 2020 augusztusában vizsgálatot indított ellene ismeretlen eredetű bankkártyák használata, eltitkolt külföldi vagyon, valamint szaúdi vasútépítésből származó feltételezett jutalék miatt.

Jóllehet a korrupcióellenes ügyészség a nyomozást a múlt héten megszüntette, a spanyol sajtó pedig korábban többször is cikkezett arról, hogy a volt uralkodó visszatérne Spanyolországba, a 84 éves I. János Károly azt írta fiának, VI. Fülöpnek, hogy személyes okokból az emírségekben telepszik le, de időről időre haza fog látogatni. I. János Károly után a svájci ügyészség is nyomozott pénzmosás gyanújával, de azt az eljárást is vádemelés nélkül zárták le bizonyítékok hiányában.

