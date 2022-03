Jakab Ferenc: Ukrajnát egy elhúzódó járvány is sújthatja

Ukrajnában háború zajlik, az pedig egyszerre nehezíti a járvány elleni védekezést, és vissza is hat, mivel a fertőzés terjedése mind az ukrán, mind az orosz hadsereg dolgát nehezítheti. Európának menekültek millióinak érkezésére kell felkészülnie, aminek hatását a járványra nem is lehet megjósolni. A Pénzcentrum beszélgetett Jakab Ferenc virológussal a háború hatásáról a koronavírus terjedésére.

Az interjú fontosabb gondolatai:

Különbséget kell tennünk aközött, hogy egy fertőzőbetegség milyen hatást gyakorol a háborúkra és a csatákra, valamit aközött, hogy hogyan befolyásolta egy háború vagy egy csata a fertőzőbetegségek terjedését. Mind a kettőre találunk számos példát a történelemben. Előfordult olyan helyzet is, hogy egy fertőtőbetegség következtében komplett csapatok lettek gyakorlatilag harcképtelenek, de olyan is – ha csak az első világháborúra gondolunk –, hogy a háború befolyásolta a járvány terjedését. 1918 és 1919 között több mint 20 millió áldozatot követelt a spanyolnátha, ami alapvetően egy influenza-járvány volt. A háború ellenére is sok életet követelt volna, de mivel a fertőzés egy háborús időszakban ütötte fel a fejét és a harcban részt vevők, valamint a lakosság szervezete is le volt gyengülve, az orvosi ellátás pedig sokkal rosszabb volt, így ez a vírus pusztítóbb hatást tudott gyakorolni a társadalomra.

Sajnos Ukrajnát nem csak a háború borzalmai, de egy elhúzódó járvány is sújthatja majd. Azt azonban jelen pillanatban nem lehet megmondani, hogy a környező országokra pontosan milyen hatást fog gyakorolni ez a kialakult szituáció

Ezért is kell most mindent megtennünk annak érdekében, hogy a háború elől hazánkba menekülő emberek menedéket és ha szükséges, akkor megfelelő orvosi ellátást kapjanak. Nekünk most mindent felül kell írnunk és mindent meg kell tennünk ezeknek az embereknek a biztonsága érdekében! Az, hogy a menekültek érkezése milyen hatással lesz a jelenlegi járványhelyzetre az jelen pillanatban nem elsődleges kérdés, ezt majd megoldja a magyar járványügy és az egészségügy. Ez nem befolyásolhatja, hogy hány embert fogadunk be, hány embernek segítünk, akik otthonukat hátrahagyva menekülni kényszerülnek a háború borzalmai elől.

(Pénzcentrum)

Címlapkép: Xavier Lorenzo, Getty Images