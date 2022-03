Sokkoló igazság! Lerántjuk a leplet, miért is jóval drágább nőnek lenni!

Portfolio 2022. március 08. 16:00

Március 8., vagyis a nemzetközi nőnap alkalmából a férfiak különböző ajándékokkal kedveskednek a hölgyeknek. Hosszú sorok a virágosoknál, megannyi fizetésre váró parfüm, kozmetikum vagy éppen édesség a kasszáknál - az eladásoknak köszönhetően a kereskedők egy nap alatt jelentős profithoz juthatnak. De még érdekesebb kérdés, hogy valójában mennyivel is drágább nőnek lenni. Így most szakítunk a hagyományokkal, nem a nőnapi virág vagy ajándékok eladásairól lesz szó, hanem a cikk végére talán az is körvonalazódik majd, hogy tényleg drágább nőnek lenni, és ha igen, akkor milyen áron.