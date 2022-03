Az égbe szállt a magyar áramár a gázárcsúcs miatt

Az orosz invázió előtti napokhoz képest tegnapra több, mint háromszorosára, messze új történelmi csúcsra szárnyalt a másnapi zsinóráram ára a magyar áramtőzsdén. Nemcsak Magyarországon történt extrém drágulás az áramárakban, hanem Európa-szerte, amely leginkább a gázárak szintén extrém magasságokba való emelkedésével függ össze. A magyar ipar és szolgáltató szektor terheinek súlyos növekedését jelentő piaci mozgásokra jól jöhet majd az a brüsszeli csomag, amit tegnap bemutattak, amelynek része az árak felső plafon szerinti szabályozása és direkt állami támogatás az energiaszámlák miatt bajba jutott cégeknek is.

Az orosz invázió előtti napokban még 140-180 euró/megawattóra körül ingadozott a másnapi zsinóráram ára a magyar áramtőzsdén, aztán tegnap egészen 545 euróig szárnyalt az orosz gázszállítások bizonytalansága hatására kilőtt gázárak miatt, ugyanis utóbbinak nagy hatása van az áramár kialakulására.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 03. 02. Durván drágultak a magyar áramárak is a háború miatt, közel a történelmi csúcs

Nemcsak a magyar tőzsdén játszódott le az extrém áramár emelkedés, hanem ugyanezt láttuk például a német zsinóráramnál is (alább). Sőt tegnapra a 2023-as német határidős áramár is 180 euróra ugrott, amiből mára csak 4%-os csökkenés alakult ki a gázárak szakadása mellett is. Ez arra utal, hogy tartósan magas áramár-környezet várható (tartósan magas gázár környezet mellett).

Az Európai Bizottság tegnap közzétett csomagja egyrészt az orosz gázról való gyors leválás forgatókönyvét mutatta be, de emellett azt is, hogy piaci árakba való beavatkozás is történhet (pl. gázárak sapkája, hogy az áramárakra is féket tegyenek), illetve ennek finanszírozása is a tervek között van, továbbá az állami támogatások speciális szabályai nyomán a magas energiaszámlák miatt bajba került cégek is kaphatnak majd forrásokat.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 03. 08. Megjelent az uniós mesterterv: így rázná le Európa az orosz energiafüggőséget

Mindez bizonyára nagyon jól jönne majd magyar cégek széles körének is. Ennek egyik jelére friss turisztikai körképünkben rámutattunk: a szállodák nagy része tartós gázbeszerzési megállapodás nélkül kénytelen a mostani extrém magas gázárak mellett fűteni, így a vendégforgalomból beszedett bevételt lényegében elviszi a megugró energiaköltség. Az orosz, ukrán, sőt nyugati turisták elmaradása pedig a kilátásokat is rontja.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 03. 09. Eddig 10 ezer magyarországi vendégéjszakát vitt el az orosz-ukrán háború

Arról, hogy már a tavalyi év végén nagyon megugrott a magyar gazdaság villanyszámlája, egy külön elemzésben írtunk:

Kapcsolódó cikkünk 2022. 02. 18. Durván elszállt a magyar gazdaság villanyszámlája, ebből még komoly gondok lehetnek

Címlapkép forrása: Getty Images